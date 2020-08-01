Краснолучская прокуратура способствовала погашению предприятием более 330 тыс. руб. долга

Краснолучская прокуратура приняла меры реагирования, в результате которых одно из коммунальных предприятий города погасило более 330 тыс. руб. долга по зарплате и налогам. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

По итогам проверки, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства, прокуратурой в адрес руководства предприятия был внесен документ прокурорского реагирования.

"По результатам его рассмотрения предприятием погашена задолженность по заработной плате в сумме более 217 тыс. руб., а также задолженность по уплате единого социального взноса в сумме более 80 тыс. руб. и подоходному налогу в сумме более 34 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

07 августа — Луганск