Минюст ЛНР проинформировал о временной приостановке приема документов в БТИ Луганска
Прием документов в отделе государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ) Луганского городского управления юстиции Министерства юстиции ЛНР будет временно приостановлен с 10 августа. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила первый заместитель министра юстиции ЛНР Анна Авильцева.
"Министерством юстиции ЛНР с целью повышения качества оказываемых услуг населению Республики в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество принято решение о перемещении отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации Луганского городского управления юстиции Министерства юстиции ЛНР, расположенного по адресу: Луганск, площадь Революции, дом 2. В связи с этим с 10 августа 2020 года временно приостанавливается деятельность отдела в части приема документов", – сказала она.
Авильцева пояснила, что "административное здание, в которое будет осуществлен переезд, является современной постройкой, имеет большую площадь, в том числе просторный холл для приема граждан, и находится рядом с удобной транспортной развязкой".
"Заявления, поданные до приостановления работы, будут рассмотрены в установленном порядке, выдача документов будет осуществляться в помещении регистрационного центра, расположенного по адресу: Луганск, улица Советская, дом 75", – проинформировала первый замминистра.
Она отметила, что "гражданам, предварительно записавшимся на подачу документов для получения услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, не потребуется повторная запись", при этом "с момента возобновления деятельности отдела данные граждане в первоочередном порядке будут проинформированы о дате подачи документов".
"Министерством юстиции будут приняты все необходимые меры, направленные на скорейшее возобновление работы отдела и на устранение неудобств, возникших у граждан в связи с временным приостановлением деятельности отдела", – подчеркнула Авильцева.
Ранее Министерство юстиции ЛНР информировало о временном изменении порядка приема физических и юридических лиц отделом государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации Луганска.
07 августа — Луганск
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