Минюст ЛНР проинформировал о временной приостановке приема документов в БТИ Луганска

Прием документов в отделе государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации (БТИ) Луганского городского управления юстиции Министерства юстиции ЛНР будет временно приостановлен с 10 августа. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила первый заместитель министра юстиции ЛНР Анна Авильцева."Министерством юстиции ЛНР с целью повышения качества оказываемых услуг населению Республики в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество принято решение о перемещении отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации Луганского городского управления юстиции Министерства юстиции ЛНР, расположенного по адресу: Луганск, площадь Революции, дом 2. В связи с этимдеятельность отдела в части", – сказала она.Авильцева пояснила, что "административное здание, в которое будет осуществлен переезд, является современной постройкой, имеет большую площадь, в том числе просторный холл для приема граждан, и находится рядом с удобной транспортной развязкой".", – проинформировала первый замминистра.Она отметила, что "гражданам,для получения услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество,", при этом "с момента возобновления деятельности отдела данные граждане"."Министерством юстиции будут приняты все необходимые меры, направленные на скорейшее возобновление работы отдела и на устранение неудобств, возникших у граждан в связи с временным приостановлением деятельности отдела", – подчеркнула Авильцева.Ранее Министерство юстиции ЛНР информировало о временном изменении порядка приема физических и юридических лиц отделом государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации Луганска.07 августа — Луганск