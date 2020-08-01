Добровольцы провели субботник на территории парка на Радиогорке

«Растения, которые мы высадили здесь в прошлые годы, нуждаются в еженедельном поливе. Поэтому периодически мы собираем общественные акции и субботники, и продолжим делать это и в дальнейшем. На Северной стороне не так много осталось зеленых уголков, таких, как парк 35-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эти места нужно беречь и делать чище», — считает активист Северной стороны Александр Руденко.

«Мы высадили саженцы сосны крымской, и с тех пор ухаживаем за ними, следим, чтобы приживались, не пересыхали, постоянно поливаем. Здесь же растут посаженные ранее активистами Партии кипарисы и туи, которые тоже нуждаются в поливе», — говорит Алексей Тумар.

Неравнодушные жители Северной стороны Севастополя и добровольцы ухаживают за парком 35-летия Победы в Великой Отечественной войне, который находится на Радиогорке. На днях они установили ограждение для въезда в парк, чтобы избавиться от незаконной стоянки автомобилей в зеленой зоне. Теперь провели субботник и полили высаженные ранее саженцы деревьев.В субботнике приняли участие активисты, казаки «Нахимовской Терской сотни Севастополя» и сотрудники Мекензиевского участкового лесничества. Участники акции пришли облагородить парк вместе с детьми.Группа добровольцев взяла шефство над парком. В прошлом году партийцы высадили здесь саженцы сосны крымской в рамках экологической акции «Сохрани лес» и федерального партийного проекта «Единой России» «Чистая страна».По словам депутата совета Нахимовского муниципального округа Алексея Тумара, субботники в парке стали доброй традицией.