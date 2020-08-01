Спартакиада для детей с особыми потребностями пройдет 17 сентября в Перевальском районе

Вторая спартакиада для обучающихся общеобразовательных организаций интернатного типа "Дай силе волю!" состоится 17 сентября в Перевальском районе. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР."Спартакиада для обучающихся общеобразовательных организаций интернатного типа "Дай силе волю!" состоится 17 сентября в Перевальском районе и будет посвящена Международному дню мира. Мероприятие проводится в целях стимулирования интереса к занятиям адаптивной физической культурой, а также интеграции обучающихся в коррекционных школах-интернатах детей в общество через спорт", – говорится в сообщении.В Министерстве уточнили, что в спартакиаде примут участие 10 команд общеобразовательных организаций интернатного типа из Луганска, Антрацита, Ирмино, Перевальска, Червонопартизанска, Лутугино, Петровского, Суходольска, Кленового и Бирюково."Общекомандный результат спартакиады будет формироваться из десяти зачетных единиц: творческое приветствие команд, бег на дистанции 60 м (мальчики), челночный бег (девочки), шашки (девочки), подтягивание на перекладине (мальчики), поднимание туловища из положения лежа на спине (мальчики за одну минуту), перетягивание каната (мальчики, девочки), прыжки в длину с места толчком двумя ногами (мальчики, девочки), метание теннисного мяча в цель (мальчики, девочки), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (мальчики, девочки)", – пояснили в ведомстве.В Минобразования добавили, что для участников спартакиады будут организованы работа аниматора и инсталляция с тематической фотозоной. Кроме того, каждая из команд получит тематический сувенир.Напомним, первая спартакиада "Дай силу воле!" среди учащихся общеобразовательных учреждений интернатного типа прошла в сентябре 2019 года Луганске на базе мотоклуба "Ночные волки. Донбасс".07 августа — Луганск