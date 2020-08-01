МП в честь Дня физкультурника провел в Луганске спартакиаду "Здоровая нация" (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМолодежный парламент (МП) при Народном Совете ЛНР провел в Луганске спартакиаду "Здоровая нация", посвященную наступающему Дню физкультурника. Об этом со спортивной площадки луганского сквера имени "Молодой гвардии", где состоялось спортивное мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ."Сегодня мы проводим спартакиаду под названием "Здоровая нация", которая посвящена Дню физкультурника, в ней принимают участие более 30 человек юношей и девушек. Здоровый образ жизни должен стать основой жизни каждого молодого человека, поскольку за молодежью наше будущее. Поэтому, поддерживая молодежь сейчас, мы рассчитываем на успешное будущее нашей Республики", - сказал организатор спартакиады, депутат МП Андрей Самойлов.Гостями мероприятия стали депутаты Народного Совета ЛНР, жители близлежащих дворов.Самойлов рассказал, что люди с энтузиазмом откликнулись на предложение принять участие в соревнованиях, которое было размещено в интернете всего три дня назад. Программа включала такие виды состязаний, как выход силой на две руки, подтягивание на перекладине со своим и с дополнительным весом, отжимание на брусьях; девушки соревновались в приседаниях."Я сам являюсь студентом Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки и буквально через несколько лет стану врачом. Поэтому я понимаю, что правильно распределенный день, правильное питание и правильно проведенное время – это залог успешного и здорового будущего", - добавил депутат МП, призвав молодежь Республики заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.Депутат Народного Совета ЛНР, директор Луганской общеобразовательной школы № 5 Ирина Андрух признала и собственной маленькой победой выступление своего бывшего ученика, который подтянулся на перекладине 42 раза."Я думаю, что вот такой пример этих ребят, которые сегодня на площадке, – он очень положительный, очень позитивный, потому что именно в спорте воспитывается сила воли, воспитывается чувство товарищества, воспитывается чувство радости от победы. В здоровом теле молодого человека будет здоровая нация!" - подчеркнула она.Депутат Народного Совета Иван Санаев отметил, что Молодежный парламент оправдывает свое предназначение – "объединять молодежь, вовлекать ее в общественно-политическую деятельность и прививать здоровый образ жизни"."Я думаю, что сегодня у депутатов Молодежного парламента получилось организовать мероприятие довольно качественно. На нем присутствует очень много ребят, и очень отрадно, что наша молодежь занимается такими видами спорта, совершенствуется. Я думаю, что это мероприятие возымеет хороший эффект для нашей молодежи", - сказал депутат.Студентка медицинского университета Валерия Русина, которая пришла на соревнование со своей "дворовой командой", чтобы проверить свои силы, отметила, что, "если ты сам не будешь заботиться о своем здоровье, то, наверное, никто о нем не позаботится".Ее подруга, выпускница луганской школы № 31 Виктория Ковтун рассказала, что их компания, которая состоит из студентов и школьников старших классов, не сидит на лавочках, а ежедневно проводит время на спортивных площадках."Я желаю своим ровесникам побольше заниматься спортом, не сидеть дома на диване, меньше смотреть телевизор и сидеть у компьютера, а побольше выходить на прогулку. Потому что даже обычная прогулка улучшает твое здоровье!" - подчеркнула девушка.Организаторы наградили призеров каждой номинации грамотами Молодежного парламента при Народном Совете ЛНР.Напомним, День физкультурника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно во вторую субботу августа.07 августа — Луганск