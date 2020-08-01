Синоптики прогнозируют днем 8 августа в ЛНР до 32 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 8 августа будет колебаться от 14 градусов тепла ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 7 августа до 21:00 8 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 27-32 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов ночью и 29-31 градус выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 29-32 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 8 августа метеорологи отмечали в 2008 году – плюс 6,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 39,9 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 8 августа – 04:28, время захода – 20:26. Продолжительность светового дня составит 15 часов 58 минут.

По предварительному прогнозу, 9-10 августа сохранится сухая и теплая погода, температура воздуха существенно не изменится.

07 августа — Луганск