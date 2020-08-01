Мнение: Небратская злоба дня с проектом оргвыводов

Если произошло что-то неплановое неприятное, то любой нормальный человек просто обязан сосредоточиться на мерах по предотвращению повторения этих неприятностей в будущем. Исходя именно из этой логики я достаточно лениво просматривал все перипетии сюжета на тему "А БаЦко против ...", прекрасно понимая, что всё, что сейчас происходит, просто не может не происходить, ибо заложено в те приснопамятные древние времена, когда деревья были голубей, небо - зеленей, а многочисленные и крайне настойчивые агитаторы горячо убеждали отдельные части русского народа стать-таки нерусскими, обещая за это много хорошего и светлого."С точки зрения интересов именно. великорусского пролетариата, необходимо длительное воспитание масс в смысле самого решительного, последовательного, смелого, революционного отстаивания полного равноправия и права самоопределения всех угнетенных великороссами наций. (Ленин. О национальной гордости великороссов")В обмен на разделение русских на отдельные независимые куски "угнетателям" сулили при этом не что-нибудь, а экономическое процветание и быстрое развитие:"А экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует освобождения страны от насилия великороссов над другими народами"Показать бы этим агитаторам похождения укропатриотов, скинувших русское Ыго на пока ещё русском Донбассе и уже не русской Одессе, может быть что-то поменяли бы они в своей методичке... Хотя... Мне говорят, что Ленин был гениальным политиком, а раз так - значит всё он прекрасно понимал и предвидел, значит именно такой результат и был запланирован.И вот теперь баЦко и его "Кампф"... Печальное зрелище. Душераздирающее зрелище, логично вытекающее из вбиваемых почти 70 лет идеологических установок про "угнетенную коварными великороссами" бывшую часть единого народа. Почитайте внимательно лукашенковские заявления за последнюю неделю - он же просто развивает ленинские постулаты, практически ничего от себя не добавляя.Независимо от того, как там уладится конкретно этот конфликт, кто, как, в каких выражениях и перед кем будет извиняться, фарш обратно уже не провернуть и чашку не склеить. А значит надо решать, как жить дальше, понимая, что вся эта свистопляска с претензиями в адрес русских будет постоянно подниматься, пока есть хоть малейшая надежда, что после каждого "зеленого свистка "из под угнетателей-великороссов" можно будет извлекать всякие-разные полезные ништяки, хоть как-то компенсирующие бывшим частям единого народа "вековое угнетенное" состояние.Наши западные партнеры тем временем тоже не дремлют. Расколотив с помощью царских либералов и революционеров-интернационалов единый народ на три части, они успешно продолжают свой труд, в результате чего в прошлом месяце я впервые услышал такое прикольное словосочетание, как "гражданин хабаровского края". Осталось найти только очередного Владимира Ильича, который со всей пролетарской решительностью объявит хабаровчан отдельной нацией, угнетаемой великороссами и "колесо генотьбы" покатится дальше.Глазом не успеешь моргнуть, как появятся новые братские, но угнетенные великороссами, народы - поморы, сибиряки, суздальцы, смоляне... А там уже можно вспомнить и про покорение отдельного непокорного новгородского народа царём Кошмарным (дословный перевод с английского Ивана Грозного) и вековое Ыго, под которым новгородцы влачат своё существование до сих пор...Так что же делать, чтобы превентивно купировать эти регулярные стенания "угнетённых" за русский счёт, постоянные обвинения бессовестных "угнетателей" в различных вариантах обижания "небратьев", с моментальными требованиями "Ну позолотите ручку, гады!"Претензии к русским и России у бывших частей единого народа новые и разные, а рецепт у меня один и старый - утилизация путем экологизации. Промышленность, инфраструктура и самое главное - объекты энергетики должны находиться и функционировать только на территории, которая является российской. По периметру российской границы должна располагаться дивная экологическаязеленая территория, без каких-либо признаков источников загрязнения окружающей среды.Причем для этого не требуется что-то захватывать и рушить. Небратья с этим прекрасно справятся и сами. Без дотаций и рынка РФ и самое главное, без российской энергетики самые бравурные доклады про передовые и независимые экономики быстро сворачиваются в трубочку и засовываются именно туда, куда вы подумали... И на этом хорошо унавоженном месте вырастают замечательные зеленые насаждения. Дикие правда, но в этом есть свой собственный постапокалиптический шарм. "Здесь был завод, на котором русские угнетатели заставляли работать угнетенных (дальше вставить нужное).Технология проста - как только заявил про "русское вековое угнетение", про дикие обиды на "эту рашку" и вообще про необходимость потребовать преференции-компенсации и потрясти "угнетателей" - так сразу минус энергетика, минус промышленность, одним словом - минус экономика. Внутрироссийских сепаратистов, уже почти почувствовавших собственную исключительность и принадлежность к отдельной расе, такая решительность должна впечатлить, ибо не все хотят быть экологами.P.S. Пока писал, пошла волна новостей о том, как укронацисты подставили баЦку... Не верю! А вот в то, что это изначально была совместная операция сябров и укропов под чутким руководством "Империи Добра" - верю сразу и безоговорочно.Из комментариев под последней новостью больше всех понравился вот этот:"Надо признать, что Лукашенко принял пас СБУ с готовностью и удовольствием. Поэтому жалеть его и белорусскую элиту я не буду.Я с самого начала говорила, что поведение Лукашенко - не вынужденное. При всех входящих обстоятельствах не было у него необходимости вести себя так по идиотски. СБУ (или кто там за ним стоит) просто воспользовались трендом поведения Лукашенко, который стал очевиден с декабря прошлого года.А уж сколько всего он Гордону наговорил! Хочется лишить Лукашенко всех признаков мужского достоинства. И женского, в виде левой груди, тоже"Сергей Василье