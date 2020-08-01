Пожар оставил без электричества более 3,5 тыс. абонентов в пяти населенных пунктах – МЧС

Пожар, уничтоживший две электроопоры высоковольтной лини электропередачи, оставил без электроснабжения более 3,5 тыс. абонентов в пяти населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В результате аварийного отключения, вызванного уничтожением низовым пожаром двух электроопор отсутствует электроснабжение у 3541 абонента в населенных пунктах Вергулевка, Санжаровка, Ломоватка, Комиссаровка, Червоный Прапор", - говорится в сообщении.

Из-за аварии также обесточена насосная станция "Ломоватка", "вследствие этого прекращена подача воды в поселок Ломоватка".

Специалисты Стахановского района электрических сетей планируют устранить аварию 8 августа.

Ранее в МЧС сообщили, что пожары за сутки уничтожили в ЛНР более 55 га сухой травы и мусора.

Напомним, центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 6 августа в Республике четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.

Пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

08 августа — Луганск