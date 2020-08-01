Семилетний мальчик получил ранения в результате взрыва гранаты в Перевальском районе – МЧС

Семилетний мальчик получил тяжелые ранения в результате взрыва гранаты в Артемовске Перевальского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

В ведомстве рассказали, что ЧП произошло вечером 7 августа.

"В результате срабатывания гранаты РГД-5 пострадал ребёнок, мальчик 2013 года рождения. Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы с диагнозом: минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, лба, живота, паховой области", - говорится в сообщении.

08 августа — Луганск