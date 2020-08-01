ВСУ установили около 50 мин вблизи автодороги в районе Луганского – Народная милиция

Киевские силовики установили 48 мин вблизи автодороги в районе поселка городского типа Луганское. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вблизи автодороги М-03 в районе населенного пункта Луганское отмечена установка инженерными подразделениями ВСУ 48 противотанковых мин ТМ-62", - сказал он.

Филипоненко добавил, что "данный факт минирования территории также подтверждается международными наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

08 августа — Луганск