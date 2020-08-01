Начальник управления спорта и молодежи МКСМ ЛНР Олег Шеренешев: "Республика живет активной спортивной жизнью"

О развитии в Республике массового и профессионального спорта в День физкультурника ЛИЦ рассказывает начальник управления спорта и молодежи Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Олег Шеренешев.УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ– Регулярно занимаются физической культурой и спортом более 240 тысяч жителей Республики. Наиболее активными приверженцами здорового образа жизни являются молодые люди в возрасте 6-18 лет. По данным за первое полугодие, физкультурно-оздоровительной работой охвачено около 88 тысяч школьников, а также 34 тысячи студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования.Активно участвуют в популяризации физкультуры и спорта Республиканский центр физического здоровья населения "Спорт для всех", его городские и районные центры, а также Республиканский центр инвалидного спорта "Инваспорт" для лиц с ограниченными физическими возможностями.В Республике действуют 2 260 спортивных сооружений, которые расположены на территориях всех городов и районов. Так что у любителей спорта и профессиональных спортсменов есть база для занятий и тренировок.Власти Республики прилагают немало усилий для поддержания этой инфраструктуры в надлежащем состоянии, регулярно проводятся текущие и капитальные ремонты спортивных сооружений, расположенных в разных уголках ЛНР. К примеру, в 2020 году проведен капитальный ремонт крыши бассейна столичного Дворца спорта "Юность".Появляются и новые спортивные объекты. Скажем, по поручению главы ЛНР в ближайшее время в Луганске будет открыт скейт-парк для детей и молодежи, которые любят этот экстремальный вид спорта.При всем том еще остается ряд проблем, связанных со слабо развитой спортивной инфраструктурой в сельской местности и недостаточной оснащенностью спортивным инвентарем. Кроме того, не в полной мере используются возможности спортивной базы образовательных учреждений организованными группами населения. Мы знаем об этих проблемах и по мере возможностей работаем над их решением.А в целом Республика живет активной спортивной жизнью.ПЕРЕРЫВ БЕЗ ОСТАНОВКИ– Конечно, мероприятия, направленные на противодействие распространению COVID-19, повлияли на спорт весьма серьезно. Спортсмены на достаточно долгое время лишились возможности полноценно тренироваться и соревноваться.Мы ожидали худшего развития событий, поэтому план дистанционных тренировок был подготовлен тренерско-преподавательским составом еще в начале марта. Акцент был сделан на общую и специальную физическую подготовку. Тренеры отправляли своим подопечным комплексы упражнений, а спортсмены присылали фото- и видеоотчеты, а также вели дневники тренировок. Однако в такой дистанционной работе очень много минусов, ведь даже современные технологии и средства связи не всегда позволяют своевременно и точно проконтролировать выполненный спортсменом объем работы, отследить и скорректировать правильность выполнения упражнений.Кроме того, была приостановлена реализация единого календарного плана республиканских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также планов отдельных учреждений, большую часть мероприятий пришлось перенести на третий-четвертый квартал 2020 года.Для поддержания физической формы и стимула спортсменов к занятиям в период режима повышенной готовности они получили возможность участвовать в разнообразных онлайн-турнирах, организуемых в России. И результаты показывали неплохие. К примеру, на первом онлайн-турнире по общей физической подготовке "Кубок Ивантеевки", посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся 25-28 мая, наши спортсмены при поддержке Республиканской спортивной федерации тхэквондо ИТФ завоевали 11 призовых мест.– Да, учебно-тренировочный процесс возобновлен во всех учреждениях, которые занимаются подготовкой спортивного резерва. Важным условием продолжения работы таких учреждений в нынешних реалиях является соблюдение требований по профилактике распространения COVID-19, утвержденных Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией при Правительстве ЛНР, в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-центрах. И они неукоснительно соблюдаются.ДЛЯ БУДУЩИХ ЗВЕЗД– Подготовку спортивного резерва в Республике осуществляют 33 спортивные школы всех типов: детско-юношеские, комплексные детско-юношеские, специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШОР), центр физического здоровья населения "Шахтер", Центр олимпийской подготовки спортсменов "Олимп-спорт", Республиканский центр инвалидного спорта "Инваспорт". В этих спортивных учреждениях занимаются более 12 тысяч юных спортсменов.В спортшколах функционируют 136 отделений по 37 видам спорта, которые традиционно развиваются в Республике. Занятия проводят 476 штатных тренеров-преподавателей, которые являются настоящими профессионалами. В первом полугодии нынешнего года аттестационной комиссией Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР были присвоены квалификационные категории 34 тренерам-преподавателям. Высшие категории получили 14 человек, первые категории – 16, вторые – четверо тренеров.В 2020 году путем слияния СДЮСШОР по футболу и Луганской футбольной академии в Республике было создано новое учреждение – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Футбольная школа детей и молодежи". Эта реорганизация позволила мобилизовать все имеющиеся кадровые, материальные и технические ресурсы для повышения качества подготовки подрастающих футболистов.ПОЛЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ– Прежде всего, изменения направлены на унификацию и гармонизацию нашего закона с федеральным законом РФ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", а также на создание условий для развития массового, школьного, детско-юношеского, студенческого, профессионального и адаптивного спорта, спорта высших достижений. Кроме того, их целью является совершенствование организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Республике.В частности, внесенными изменениями закреплено понятие "фитнес", законодательно урегулированы особенности и специфика оказания соответствующих услуг спортивными клубами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта.Кроме того, Народным Советом внесено изменение в статью 22 закона "О государственной пошлине", которое предусматривает оплату государственной пошлины за выдачу документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса республиканской спортивной федерации, и за выдачу дубликата такого документа. Изменение позволит увеличить доходную часть государственного бюджета Республики.КОСТЯК ДЛЯ РАЗВИТИЯ– На сегодняшний день Министерством аккредитованы 23 общественных организации по 25 видам спорта. И эта работа обязательно будет продолжаться, так как ее важность сложно переоценить.Поясню. В соответствии с законом "О физической культуре и спорте" осуществлять формирование, подготовку спортивных сборных команд ЛНР по соответствующим видам спорта для участия в международных спортивных соревнованиях, а также направлять их для участия в таких соревнованиях имеют право лишь республиканские спортивные федерации. Поэтому они являются ключевыми структурами, от деятельности которых зависит развитие различных видов спорта и перспективы дальнейшего участия спортсменов Республики во всероссийских и международных соревнованиях.После прохождения процедуры государственной аккредитации федерации по видам спорта получают права организовывать и проводить республиканские и международные официальные спортивные мероприятия, осуществлять аттестацию спортивных судей, отбирать и представлять спортсменов, тренеров и спортивных судей для присвоения международными спортивными организациями званий и квалификаций, разрабатывать правила соответствующих видов спорта, формировать и готовить спортивные сборные команды ЛНР, участвовать в формировании Единого календарного плана республиканских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, вносить предложения о включении спортивных дисциплин в республиканский реестр видов спорта.ПОЧТИ ГОТОВЫ– Сейчас наше Министерство занимается разработкой нормативно-правовой базы для поэтапного внедрения комплекса ГТО. На государственной регистрации в Министерстве юстиции находится приказ МКСМ ЛНР "Об утверждении республиканских требований физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Целью этого документа является установление государственных требований к уровню физической подготовленности на основании нормативов испытаний комплекса ГТО, а также рекомендаций к недельной двигательной активности.Следующим этапом к подготовке внедрения комплекса ГТО станет согласование и принятие положения о центрах тестирования и порядка их создания. Планируем завершить эту работу до конца нынешнего года.ПЛАНЫ НА ЗАВТРА– Планов у нас много. В их числе создание организационно-методического центра, который будет осуществлять работу в сфере физической культуры и спорта, разработка и утверждение республиканских стандартов спортивной подготовки, поэтапное внедрение комплекса "Готов к труду и обороне", совершенствование нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта, организация и проведение республиканских физкультурных мероприятий в рамках Единого календарного плана. Надеемся, что все получится.– Луганщина славится своими спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движения и продолжает активная молодежь. У нас много спортсменов, способных достойно представлять Луганскую Народной Республику на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. От всей души желаю всем им крепкого здоровья, счастья, спортивного долголетия, оптимизма и, конечно, новых побед!08 августа — Луганск