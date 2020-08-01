Президент Федерации спортивного туризма Луганщины: "Спорт должен быть частью жизни любого современного человека" (ФОТО)

О создании, развитии и перспективах Федерации спортивного туризма Луганщины в День физкультурника ЛИЦ рассказывает президент организации Дмитрий Правдин.МНОГОГРАННЫЙ ТУРИЗМ– Спортивный туризм предполагает преодоление природных препятствий с помощью специальных технических средств и устройств. В классическом понимании это преодоление природного маршрута, на котором встречаются различные препятствия – овраги, реки, болота, склоны, скалы, которые туристам нужно преодолевать, используя специальное снаряжение. Естественно, при этом спортсмены сталкиваются с различными сложностями – высотой, глубиной, экстремальными температурами и многими другими.Спортивный туризм весьма разнопланов, в нем много разных ветвей: горный, велосипедный, пешеходный, водный, мотоциклетный, автомобильный, спелеотуризм, приверженцы которого путешествуют по пещерам, и другие виды.УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ– Да, особенно на постсоветском пространстве. Хотя это и не олимпийский вид спорта, но, например, в России он часто входит в десятку самых массовых. Спортивный туризм исторически сложился и активно развивается в постсоветских странах, он стал там практически национальным видом спорта. Почему так происходит? Скорее всего, потому, что это один из немногих видов спорта, которые входили в систему внешкольного дополнительного образования. Игровой, олимпийский спорт всегда развивался по линии ДЮСШ (детско-юношеских спортивных школ). А спортивный туризм использовался в кружковой работе в качестве воспитательного инструмента. Ведь в путешествии легче всего воспитывать спортсмена, эколога, патриота: преодолевая маршрут, ребенок испытывает значительные физические нагрузки, знакомится с родным краем, учится в команде преодолевать сложные препятствия, что подразумевает взаимную страховку, взаимное доверие. Здесь уровень отношений даже выше, чем дружба, ведь ты доверяешь напарнику свою жизнь.До сих пор и у нас, и в России существует система внешкольного, или дополнительного образования, которая специализируется на туристско-краеведческой деятельности. Во многих школах есть кружки, где занятия проводятся от начального уровня, когда дети вблизи здания школы учатся ходить с компасом, ставить палатки, и заканчивая подготовкой серьезных походов с преодолением сложных природных препятствий, работой со специальным снаряжением. Как раз благодаря этой системе спортивный туризм и стал настолько массовым видом спорта.ПО РОССИЙСКОМУ ВЕКТОРУ– Да, существовала Федерация спортивного туризма Луганской области, до начала боевых действий мы воспитали более 30 кандидатов в мастера спорта, которые были неоднократными победителями всеукраинских соревнований. Тогда я был тренером сборной команды Луганской области, и на многих состязаниях мои воспитанники побеждали очень уверенно.– Мы создали ее в 2016 году, а официально зарегистрировали общественную организацию в феврале 2017 года. Изначально в составе Федерации было 30-40 человек, сейчас – порядка 300.Для возрождения в Республике спортивного туризма пришлось пройти непростой путь. После 2014 года мы поняли, что вектор "Украина" для нас закрыт навсегда, мы уже туда не стремимся. Значит, нужно было выходить на Российскую Федерацию. А это означало, что необходимо перестраивать и систему подготовки спортсменов.Поясню. К сожалению, до сих пор нет международных единых правил по спортивному туризму. Общее направление приблизительно одно и то же, но спортивные нюансы в каждой стране разные.Например, спортивный туризм делится на две большие дисциплины: маршруты и дистанции. Маршруты – это и есть походы, когда организованная группа людей со своим руководителем выходит на заявленный в маршрутно-квалификационной комиссии маршрут в горах, тайге или где-то еще. За прохождение этого маршрута спортсмены могут получать разряды. Преимущество походов в том, что все по-настоящему, красиво, интересно, включается краеведческая составляющая: мы изучаем какие-то памятники или пещеры. Это увлекательное путешествие.Дистанции же предполагают имитацию ситуаций похода, но на более коротком промежутке. Выбирается участок пересеченной местности, например, у нас есть такой в Антрацитовском районе, там наши красивые донбасские ландшафты – и скалы, и реки, и различные склоны. Там мы ставим дистанцию, дети и взрослые бегут, ориентируются по карте, преодолевают 30-метровый спуск по склону, переправляются через реку, натягивая навесную переправу… На финише у каждого есть свой результат, это соревнования, это зрелищно. Зрителю передается экстрим, потому что он видит всех спортсменов, так сказать, онлайн. Участие в таких соревнованиях требует немалой подготовки, как физической, так и технической, потому что дистанции зачастую очень длинные, динамичные, нужно уметь хорошо бегать, работать с веревками.Так вот, до 2014 года у нас была более прикладная техника, ориентированная, в основном, на участие в походах. А российский вектор предусматривает, скорее, спортивный подход, более зрелищный. И в сфере спортивного туризма Россия далеко ушла вперед, у них очень массовые мероприятия. Например, международные соревнования "Гонки четырех" в Москве собирают более четырех тысяч участников. Кроме того, очень высок технологический уровень проведения этих соревнований: к примеру, есть электронная отметка, когда участникам ставятся специальные чипы на плечо, и с них считывается информация о результате.И подготовка спортсменов в России – на очень высоком уровне. Скажем, в Ростовской области открыто много специализированных спортивных залов, где любители спортивного туризма тренируются в холодное время года. Там имитируются препятствия: наклонные переправы, спуски, подъемы, вешаются веревки, идет отработка всех элементов. И в этих же залах проводятся различные соревнования всероссийского уровня.Словом, мы поняли, что нужно перестраиваться, учиться воспитывать у наших спортсменов немного другие качества. Поначалу не знали, с чего начинать, просто поехали с коллегами в Ростовскую область, где, как мы знали, спортивный туризм весьма популярен. Познакомились с представителями учреждения дополнительного образования "Областной экологический центр учащихся" и Ростовской региональной общественной организации "Федерация спортивного туризма". Предложили им сотрудничество, попросили поделиться своими наработками, какими-то методическими рекомендациями. Конечно, нам не отказали.С 2015 года ростовские коллеги начали регулярно приглашать наших спортсменов на соревнования. Мы стали близкими друзьями, очень тесно общаемся.– Очень хорошие. В 2015-2019 годах наша команда 16 раз принимала участие в открытых региональных соревнованиях по спортивному туризму в Ростовской области и завоевала 79 медалей: 33 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых. По-моему, результат говорит сам за себя, мы ни разу не возвращались с этих соревнований без призов.ДИСТАНЦИИ И МАРШРУТЫ– По сравнению с 2014 годом в соревнованиях на дистанциях мы ушли процентов на 70-80 вперед. Рост наблюдается, в первую очередь, в количестве участников, в массовости. Сейчас наши соревнования стандартно собирают порядка 300 спортсменов. До войны они насчитывали максимум 150 участников, а чаще – 80-100.Очень важно, что в этих процессах задействованы территории Луганской Народной Республики: Ровеньки, Свердловск, Красный Луч (в частности, Петровское), Славяносербский район (поселок Желтое), Алчевск, Лутугинский район. Там появились молодые тренеры. А в нашем виде спорта, как, впрочем, и в других, самое главное – это квалифицированные кадры. После 2014 года произошел их отток, а сейчас мы уже смогли подготовить новых молодых тренеров.А вот количество походов по маршрутам у нас, к сожалению, снизилось, и существенно. Те маршруты, которые ранее были у нас на территории, чаще всего проходили через рекреационную зону Северского Донца. Понятно, что сейчас мы не можем их использовать, потому что практически все они проходят через линию разграничения. Поэтому пока мы приостановили выпуск групп в серьезные многодневные походы, у нас остались только локальные небольшие однодневные маршруты в рекреационных зонах подальше от дорог.Что касается дальних походов, ранее чаще всего мы ходили в Крым или на Кавказ. Сейчас подобные серьезные походы организовать сложно, для этого нужны немалые средства. Еще одним осложняющим обстоятельством стала угроза распространения коронавирусной инфекции. Кстати, она, к сожалению, нарушила практически все наши планы на этот год, который должен был быть очень насыщенным мероприятиями, соревновательными событиями.И все-таки мы понемногу пытаемся возрождать походы. К примеру, сейчас совместно с представителями Федерации альпинизма и скалолазания собираемся ехать на Эльбрус, в Кабардино-Балкарию, где планируются и выходы на маршруты.БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ– Команда женская, сильная, в ее составе восемь юных спортсменок. Мы планируем в конце сентября принять участие в "Гонках четырех". Готовились к этому целый год, поставили себе цель показать хорошие результаты. Если соревнования состоятся, поедем туда всей командой, но реальными претендентками на призовые места, думаю, будут четыре наиболее сильных спортсменки – костяк нашей сборной.Из-за пандемии уже отменились соревнования в России, которые должны были состояться в апреле, мае, июне и августе. Тем не менее, команда тренируется. Детям, конечно, сложно заниматься без стимула. Но мы работаем.– Да, он оборудован в Роскошнянской школе, именно там сейчас проходят тренировки сборной команды. Спортзал небольшой, но технически его хватает, чтобы готовить команду. А сейчас, пока тепло, занимаемся на открытом воздухе – для участия в "Гонках четырех" нам тренировки в зале и не нужны, эти соревнования проходят на местности."ДЖУНГЛИ" В СТОЛИЧНОМ ПАРКЕ– Юридически этот парк никакого отношения к Федерации не имеет, хотя, по большому счету, является ничем иным как очень упрощенной дистанцией по спортивному туризму для масс. Упрощенной – чтобы любой житель города мог попробовать пройти ее и почувствовать себя спортивным туристом.Такой парк – давняя моя мечта. Я занимался постройкой веревочных парков в России, у меня есть определенный опыт. В луганском парке имени 1 Мая до войны был небольшой веревочный парк, который возглавляла моя хорошая знакомая. Потом она уехала, а я, грубо говоря, взял этот парк в аренду. Буквально за год полностью его усовершенствовал, все перебрал, сделал по-новому. И в 2016 году мы начали работать, ежегодно добавляя все новые маршруты. Сейчас переехали в парк (имени Максима) Горького, там все получилось очень красиво, рядом речка, как-то свежее. Маршруты продуманы таким образом, чтобы они были и не завышенной сложности, но и не слишком легкими. И работники в нашем парке высококвалифицированные, все кандидаты в мастера спорта по спортивному туризму, все мои воспитанники.– Нет, там есть и взрослые маршруты. В парке четыре маршрута разной сложности – один детский и три маршрута на высоте, мы их называем этажами. Самый высокий – более 11 метров. Конечно, на высоте применяется непрерывная система страховки, которая полностью убирает фактор человеческой ошибки – даже если ты захочешь спрыгнуть, не сможешь этого сделать. Если наверху возникают какие-то проблемы, инструктор в любой момент поднимется и поможет. Иногда посетители на высоте начинают паниковать, но это бывает не так часто, в основном, все доходят до конца.Люди идут к нам с удовольствием. Мы постоянно перестраиваем парк, чтобы исправить ошибки, которые были раньше. Например, где-то у нас образовывались "паровозы" – накапливалось много людей на одном сложном участке. Теперь мы стараемся эти сложные участки ставить в начало маршрута, а в конец – более легкие. То есть, подбираем оптимальный маршрут и набор препятствий. И если раньше к нам приходили только дети, то сейчас на наших маршрутах много взрослых и совсем взрослых посетителей. Пока слышим о себе только положительные отзывы и стараемся, чтобы такими они и оставались.Добавлю, что веревочный парк постоянно является спонсором призового фонда всех соревнований по спортивному туризму. Ведь все федерации – это некоммерческие структуры, мы не получаем никакого финансирования извне и никаких членских взносов. Так что это не просто бизнес, у него несколько иные задачи – это спонсорская поддержка спортсменов, вид активного отдыха и пропаганда здорового образа жизни для луганчан.ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ– Однозначно! Мы одними из первых получили в Министерстве культуры, спорта и молодежи документы о государственной аккредитации, подтверждающие наличие статуса республиканской спортивной федерации и сейчас утверждаем наши дисциплины, занимаемся правилами, идет постоянная методическая работа. Работаем в тесной связке с Республиканским центром детско-юношеского туризма и краеведения, который очень помогает нам в организации спортивно-массовых мероприятий. У нас есть талантливые спортсмены, молодые амбициозные тренеры, нам нужно воспитать новое поколение детей, и мы это сделаем. И обязательно еще заявим о себе на международном уровне.– Прежде всего хочется поблагодарить всех работников сферы физкультуры и спорта за их труд. Это настоящие энтузиасты, искренне любящие свое дело. От души желаю им здоровья, творческих успехов, новых побед и вершин.Каждому жителю Республики я желаю найти свой вид спорта, свое увлечение, потому что спорт должен быть обязательной частью жизни любого современного человека. А уже действующим спортсменам – стойкости, терпения, легких стартов и больших побед!08 августа — Луганск