ВСУ направили в Рубежное доппатрули из-за жалоб на прибывших бойцов – Народная милиция

Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" направило в Рубежное дополнительные патрули из-за жалоб мирных жителей на военнослужащих, прибывших по ротации в зону проведения так называемой операции объединенных сил. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Нам продолжают поступать жалобы от мирных жителей населенного пункта Рубежное, крайне недовольных обстановкой, сложившейся в населенном пункте ввиду проведения ротационных мероприятий 14-й и 93-й бригад ВСУ. Аналогичные жалобы поступили и в администрацию города на военнослужащих 14-й бригады ВСУ, использовавших дороги общего пользования для перемещения тяжелого вооружения. Также поступают жалобы на шум ввиду разгрузочных работ на железнодорожной станции Рубежное", - рассказал Филипоненко.

Он отметил, что "кроме того, мирными жителями отмечается передвижение украинских солдат в ночное время в нетрезвом состоянии", в результате чего "только за последние сутки в городе произошло два ДТП" с участием военнослужащих, в одном из которых "солдаты - участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения".

"Для стабилизации обстановки в городе командованием ОТГ "Север" на время проведения ротационных мероприятий отправлены в населенный пункт Рубежное шесть дополнительных патрулей военной автоинспекции", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко сообщал, что украинское командование настаивает на скорейшем проведении запланированной на август ротации подразделений ВСУ в зоне проведения "ООС" из-за критического падения дисциплины и морального духа военнослужащих.

Филипоненко отмечал, что киевские силовики используют вербовщиков по всей Украине, чтобы доукомплектовать бригаду ВСУ, прибывшую по ротации в зону проведения так называемой операции объединенных сил.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 августа — Луганск