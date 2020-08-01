Комбриг ВСУ в обмен на "откаты" организовал фиктивный ремонт техники – Народная милиция

Комбриг одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, договорился о фиктивном ремонте техники на одном из предприятий Харькова в обмен на "откаты" денежных средств. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"От источника в штабе 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде нам стало известно, что в бригаде проводятся мероприятия по отправке неисправной техники на предприятие "Промэнерго" в Харьков для проведения капитального ремонта. Комбриг бригады (полковник Олег) Зенченко, вступив в преступный сговор с руководством данного предприятия, договорился о том, что предприятие фактически не будет производить ремонт поступившего на ремонт вооружения, но предоставит полный комплект документов на якобы затраченные денежные средства и после подписания актов получит 50% от стоимости, затраченной на ремонт", - сообщил Филипоненко.

Он подчеркнул, что "таким образом командованием бригады отмываются крупные суммы денег, часть из которых в качестве "отката" возвращается к высшим военным чинам и представителям завода, а реальное проведение ремонта неисправного вооружения осуществляется за счет личного состава соединения".

"Коррупция продолжает оставаться одной из главных проблем вооруженных сил Украины. Командиры бригад ВСУ, находящиеся в зоне оккупационных сил, продолжают проворачивать коррупционные схемы. Одной из таких схем является подписание фиктивных актов выполненных работ по ремонту неисправного вооружения и военной техники", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Филипоненко сообщал о том, что Зенченко наладил систему поборов с подчиненных за фиктивное нахождение в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС").

Также Филипоненко информировал о том, что командир одного из батальонов ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, организовал коррупционную схему по предоставлению отпусков военнослужащим в обход запрета вышестоящего командования.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 августа — Луганск