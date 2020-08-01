Боец ВСУ во время пьяной драки в шашлычной сломал челюсть сослуживцу – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ во время пьяной драки в одной из шашлычных Рубежного сломал челюсть сослуживцу. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В одной из шашлычных города Рубежное вечером 7 августа состоялась драка между двумя изрядно выпившими военнослужащими ВСУ - старшим солдатом Базелюком и сержантом Иванюком, в результате которой сержант Иванюк получил сотрясение мозга и перелом челюсти", - сообщил Филипоненко.

Он добавил, что оппонент Иванюка "был задержан патрулем военной комендатуры, вызванной администратором заведения".

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что командир роты одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), сломал челюсть сержанту из-за подрыва на украинских минах двух его подчиненных.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 августа — Луганск