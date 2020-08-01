Пьяные бойцы ВСУ отняли у таксиста авто и подрались с сотрудниками ВАИ – Народная милиция

Прибывшие по ротации в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") военнослужащие ВСУ угнали у жителя Рубежного автомобиль и избили сотрудников военной автоинспекции (ВАИ). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Около 00:30 часов 8 августа при попытке вскрыть продуктовый магазин патрулем ВАИ была задержана группа военнослужащих новоприбывшей 14-й отельной механизированной бригады в составе четырех бойцов и одного сержанта. Все боевики находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе задержания вышеуказанных военнослужащих они затеяли драку с сотрудниками ВАИ, вследствие чего последним пришлось вызывать сотрудников ВСП для усмирения буйных бойцов ", - рассказал Филипоненко.

Он отметил, что в результате "массовой драки двое сотрудников ВАИ попали в больницу с травмами различной степени тяжести, один из пьяных боевиков оказался на больничной койке с черепно-мозговой травмой".

"Как выяснилось позднее, гражданский автомобиль Daewoo Sens, на котором пьяные бойцы прибыли к месту происшествия, был отнят двумя часами ранее у мирного жителя города Рубежное, занимавшегося частным извозом", - продолжил представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что "инцидент произошел у кафе-бара "Цезарь", где военнослужащие распивали спиртные напитки".

"Они обратились к водителю автомобиля с требованием отвезти их в ближайших магазин, однако получили отказ ввиду того, что "их слишком много и они слишком пьяны". Вследствие этого боевики избили водителя, и угнали его автомобиль", - сообщил Филипоненко.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко сообщал, что украинское командование настаивает на скорейшем проведении запланированной на август ротации подразделений ВСУ в зоне проведения "ООС" из-за критического падения дисциплины и морального духа военнослужащих.

Филипоненко отмечал, что киевские силовики используют вербовщиков по всей Украине, чтобы доукомплектовать бригаду ВСУ, прибывшую по ротации в зону проведения так называемой операции объединенных сил.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

08 августа — Луганск