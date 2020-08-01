Глава ЛНР выразил соболезнования народу Южной Осетии в связи с гибелью жителей в 2008 году

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования народу Южной Осетии с связи с гибелью мирных жителей и защитников Цхинвала в 2008 году."От себя и жителей ЛНР выражаю соболезнования народу Южной Осетии в связи с трагедией 2008 года, унесшей жизни тысяч мирных жителей и защитников Цхинвала. Нам близка боль утраты, мы чтим память погибших в борьбе за независимость своей Родины", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.В ночь на 8 августа 2008 года Грузия начала вооруженное нападение на Южную Осетию. В результате массированного обстрела и бомбежек грузинскими войсками столицы Южной Осетии Цхинвала и ряда других населенных пунктов республики были убиты и ранены более тысячи человек, тысячи жилых домов и десятки социальных объектов были разрушены. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, действовавших в регионе с 1992 года. Война продлилась пять дней. После принуждения Грузии к миру Россия 26 августа 2008 года признала независимость Южной Осетии.08 августа — Луганск