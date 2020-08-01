Молодежь на семинаре проекта "Доброволец" в Луганске научилась вязать альпинистские узлы (ФОТО)

Инструкторы по альпинизму проекта "Доброволец" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" провели для молодежи семинар, посвященный Международному дню альпинизма и Дню физкультурника. Об этом из столичного сквера имени "Молодой гвардии", где прошло мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.Активисты проекта рассказали слушателям об альпинизме, продемонстрировали виды снаряжения и провели мастер-класс по вязанию самых распространенных видов узлов. После теоретической части участники семинара установили и попробовали пройти альпинистскую станцию - соединённые веревками точки."Сегодня у нас прошел семинар, ребята послушали информацию о веревках, посмотрели виды снаряжения, поработали непосредственно с этим снаряжением, попробовали повязать узлы, попробовали преодолеть переправу – штурмовой подъем и штурмовой спуск. Это интересно, это красиво, зная эти основы, можно быть и туристом, можно быть спасателем, можно быть медиком, можно быть альпинистом, скалолазом и так далее", - рассказал координатор проекта "Доброволец" ОД "Мир Луганщине" Алексей Ковалев.Он отметил, что альпинизм развивает не только силу мышц, гибкость, координацию и силу воли, но и командный дух."В альпинизме очень важен командный дух, потому что если в команду смалодушничал один, то может пострадать другой. Кроме того, это сильный обобщающий фактор, который сплачивает молодежь", - пояснил инструктор.Ковалев сообщил, что активисты проекта регулярно проводят такие мероприятия, "чтобы дать молодежи альтернативу"."Молодежь сегодня с улиц ушла за компьютеры, и, честно, мне немножечко печально по этому поводу. Я помню свою юность: мы постоянно где-то лазили, чем-то занимались, было весело и интересно. И мы показываем молодежи, что можно провести выходной день не только за гаджетами, но и весело с друзьями поползать по веревкам", - сказал координатор проекта.Помощник координатора проекта "Доброволец" Иван Шаповалов добавил, что "знания, полученные молодыми людьми на семинарах проекта, уже неоднократно давали положительные результаты в экстренных жизненных ситуациях"."Сегодня провели интересное мероприятие, мне это понравилась, и я сто процентов буду этим заниматься", - заявил участник семинара луганчанин Станислав.Его товарищ Егор назвал альпинизм "увлекательным видом спорта" и рекомендовал сверстникам записываться в секцию."Это делает человека уверенней, и для физической подготовки хорошо", - пояснил он.Международный день альпинизма, или День альпиниста, отмечается ежегодно 8 августа.День физкультурника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно во вторую субботу августа.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.08 августа — Луганск