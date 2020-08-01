Россияне с 1 октября начнут получать пенсии и соцвыплаты по-новому

Осенью все граждане будут получать пенсии и соцвыплаты по новым правилам. С 1 октября Пенсионный фонд России перестанет начислять средства на карты Visa и MasterCard.ФБА «Экономика сегодня»Новым обязательным условием получения пенсий и соцвыплат будет наличие карты платежной системы "Мир", которую необходимо оформить до 1 октября. ПФР должен был перестать начислять деньги на карты Visa и MasterCard еще к 1 июля текущего года, однако срок перехода на систему "Мир" продлили из-за распространения COVID-19. Нововведение не затронет граждан, которые получают пенсии и соцвыплаты на сберкнижку или по почте, отметили в ПФР.Держателям карт системы "Мир" не грозят антироссийские санкции от иностранных государств, в отличие от граждан, которые пользуется картами международных платежных систем, заявила заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.Владимир Гусе