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Украина приостановит работу КПП на границе с Крымом

root Сегодня, 17:3032Новости
Украина приостановит работу КПП на границе с Крымом

Правительство Украины приняло решение приостановить работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавируса COVID-19, сообщил член Кабинета министров Олег Немчинов.
КПП приостановят работу с 9 по 30 августа. Решение обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского, сообщил министр в Telegram-канале.
На границе с Крымом расположено три украинских КПП — Каланчак, Чонгар и Чаплынка. В Крыму им соответствуют российские пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.

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