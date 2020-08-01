Украина приостановит работу КПП на границе с Крымом

Правительство Украины приняло решение приостановить работу контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавируса COVID-19, сообщил член Кабинета министров Олег Немчинов.КПП приостановят работу с 9 по 30 августа. Решение обусловлено поручением президента Украины Владимира Зеленского, сообщил министр в Telegram-канале.На границе с Крымом расположено три украинских КПП — Каланчак, Чонгар и Чаплынка. В Крыму им соответствуют российские пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.