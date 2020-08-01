"Остроумно" пошутил про Гитлера

СК РФ отловили еще одного деятеля "остроумно" (нет) размещавшего фотки Гитлера на сайте "Бессмертного полка".Им оказался некий Александр Хорошильцев из Воронежа.Главное следственное управление СК России совместнос оперативными службами продолжает выявлять лиц, разместившихв открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк России» в сети Интернет во время проведения акции, направленной на сохранениеи увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войныи ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины.Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.По данным следствия, житель города Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович».По данному факту в отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.Следователем СК России проведен допрос подозреваемого, изъяты принадлежащие ему электронные носители информации, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств.Штрих к биографии.Борис Рожин