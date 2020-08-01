Синоптики прогнозируют днем 9 августа в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 9 августа будет колебаться от 13 градусов тепла ночью до 30 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 8 августа до 21:00 9 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 14-16 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-17 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 10 - 11 августа ожидается переменная облачность, без осадков, температура значительно не изменится.

08 августа — Луганск