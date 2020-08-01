В Киеве создадут Комиссию правды, которая беспристрастно будет изучать историю войны на Донбассе
Переходное правосудие сосредоточено не только на юридических процессах и уголовном праве, но и на восстановлении исторической справедливости после окончания конфликта.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на РБК
Так, в концепции Переходного правосудия предусмотрено создание Комиссии правды — структуры, которая бы беспристрастно собирала информацию о войне, ее перипетиях, рассказывала бы о реальном положении дел на начало конфликта, о его героях и антигероях.
«Это должен быть либо новосозданный орган или, учитывая проблему траты бюджетных средств на создание новой институции, эти функции можно возложить на уже существующий госорган», — рассуждает разработчик программы реинтеграции, глава представительства президента в АР Крым, Антон Кориневич.
Он не исключает, что Комиссия правды может быть создана, например, при Институте национальной памяти.
Работа Комиссии должна будет пользоваться доверием всех сторон, говорит глава представительства президента в АР Крым. Это означает, что в ее состав могут войти представители оккупированных территорий. Новости Украины - Сегодня, 18:39 76
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на РБК
Так, в концепции Переходного правосудия предусмотрено создание Комиссии правды — структуры, которая бы беспристрастно собирала информацию о войне, ее перипетиях, рассказывала бы о реальном положении дел на начало конфликта, о его героях и антигероях.
«Это должен быть либо новосозданный орган или, учитывая проблему траты бюджетных средств на создание новой институции, эти функции можно возложить на уже существующий госорган», — рассуждает разработчик программы реинтеграции, глава представительства президента в АР Крым, Антон Кориневич.
Он не исключает, что Комиссия правды может быть создана, например, при Институте национальной памяти.
Работа Комиссии должна будет пользоваться доверием всех сторон, говорит глава представительства президента в АР Крым. Это означает, что в ее состав могут войти представители оккупированных территорий. Новости Украины - Сегодня, 18:39 76
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