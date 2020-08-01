Тендеры на строительство дорог в Луганской области продолжают удивлять
Служба автомобильных дорог Луганской области провела тендер для выбора подрядчика, которому заплатят за текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-21 Старобельск — Луганск — Хрустальный — Макеевка — Донецк на участке км 20 + 000 — км 39 + 960 в Луганской области.
Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.
По данным системы, аукцион состоялся 10 августа и участвовали в нем только две компании: ООО «Автомагистраль-Пивдень» и ООО «Ростдорстрой» обе из Одессы.
Поначалу ООО «Ростдорстрой» соглашалось работать за 588 млн 990 тыс. грн, а конкурент — за 576 млн 150 тыс. грн. Потому ООО «Ростдорстрой» решило сбросить цену до 564,5 млн грн. ООО «Автомагистраль-Пивдень» решило не отставать и тоже сбросило цену до 564 млн 499 тыс. 998 грн.
Это предложение и признали наиболее экономически выгодным и теперь ООО «Автомагистраль-Пивдень» ожидает заключения договора.
После заключения договора компания должна будет сделать работу до 31 декабря 2021 года.
ООО «Ростдорстрой» контролируется компанией на Виргинских островах «Сайдлейк интернешнл лимитед» в лице четырех человек: бизнесмена Александра Жукова, депутата Одесского горсовета Юрия Шумахера - представителя партии «Доверяй делам», Александра Рацкевича и Евгения Коновалова.
Владельцами ООО «Автомагистраль-Пивдень» являются Валерий Коротков и Олег Наливанный.
Обе компании вошли в ТОП-10 рейтинга участников публичных закупок, проводимых Службой автомобильных дорог в Одесской области в 2018 году, составленный аналитиками Инициативы прозрачности в строительном секторе (CoST). ООО «Ростдорстрой» тогда заняло в рейтинге четвертое место, а ООО «Автомагистраль-Пивдень» — второе место.
Экономика - Сегодня, 18:30 132
Соответствующая информация опубликована в системе электронных закупок Prozorro.
По данным системы, аукцион состоялся 10 августа и участвовали в нем только две компании: ООО «Автомагистраль-Пивдень» и ООО «Ростдорстрой» обе из Одессы.
Поначалу ООО «Ростдорстрой» соглашалось работать за 588 млн 990 тыс. грн, а конкурент — за 576 млн 150 тыс. грн. Потому ООО «Ростдорстрой» решило сбросить цену до 564,5 млн грн. ООО «Автомагистраль-Пивдень» решило не отставать и тоже сбросило цену до 564 млн 499 тыс. 998 грн.
Это предложение и признали наиболее экономически выгодным и теперь ООО «Автомагистраль-Пивдень» ожидает заключения договора.
После заключения договора компания должна будет сделать работу до 31 декабря 2021 года.
ООО «Ростдорстрой» контролируется компанией на Виргинских островах «Сайдлейк интернешнл лимитед» в лице четырех человек: бизнесмена Александра Жукова, депутата Одесского горсовета Юрия Шумахера - представителя партии «Доверяй делам», Александра Рацкевича и Евгения Коновалова.
Владельцами ООО «Автомагистраль-Пивдень» являются Валерий Коротков и Олег Наливанный.
Обе компании вошли в ТОП-10 рейтинга участников публичных закупок, проводимых Службой автомобильных дорог в Одесской области в 2018 году, составленный аналитиками Инициативы прозрачности в строительном секторе (CoST). ООО «Ростдорстрой» тогда заняло в рейтинге четвертое место, а ООО «Автомагистраль-Пивдень» — второе место.
Экономика - Сегодня, 18:30 132
Метки: {keywords}