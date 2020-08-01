Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В МВД Литвы заявили о готовности предоставить убежище белорусам

root Вчера, 19:1542Новости
В МВД Литвы заявили о готовности предоставить убежище белорусам
Фото: Reuters
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила о готовности литовских властей предоставлять убежище гражданам Белоруссии, в том числе представителям оппозиции.
Об этом информирует Sputnik Литва, передает RT.
По словам Тамашунене, в Литве подготовили план мероприятий «на случай увеличения количества граждан Белоруссии, обращающихся с просьбой о предоставлении убежища».
«Лицам, которые будут просить о предоставлении убежища и претендовать на статус беженца, такое убежище будет предоставлено в нашей стране», — заявила она.

Также глава МВД отметила, что представители оппозиции Белоруссии «уже не в первый раз ищут убежища в Литве».
«Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдёт и на сей раз, мы готовы помочь им, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой», — сообщила министр.
Ранее Литва выдала на год визу прибывшей в страну кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: