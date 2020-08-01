В Луганской области — 222 % прирост количества заболевших COVID-19 за неделю
Прирост заболевших COVID-19 в области по сравнению с предыдущей неделей составляет 222%.
Об этом заявил замдиректора Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Жданов, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
По его словам, в области за весь период исследований зарегистрировано 837 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтверждено 162 из них. Выздоровели — 117 человек.
Сейчас в инфекционных отделениях Луганщины на стационарном лечении находится 17 больных: в Северодонецке — 8, Старобельске — 5, Рубежном — 3, Лисичанске — 1. Амбулаторно лечатся 27: в Северодонецке — 15, Старобельском районе — 3, Станично-Луганском — 2, Попаснянском — 2, Новоайдарском — 2, Сватовском — 1, Кременском — 1, Лисичанске — 1.
Из общего количества заболевших детей до 17 лет — 13 человек.
Самому младшему больному — 3 года. Самому старшему больному — 92 года.
Жданов отметил, что количество случаев заболевания COVID-19 в области стремительно растет. Также он порекомендовал по возможности воздержаться от путешествий в регионы, которые определены красным уровнем опасности. Новости Региона - Сегодня, 19:00 183
Об этом заявил замдиректора Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Жданов, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.
По его словам, в области за весь период исследований зарегистрировано 837 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтверждено 162 из них. Выздоровели — 117 человек.
Сейчас в инфекционных отделениях Луганщины на стационарном лечении находится 17 больных: в Северодонецке — 8, Старобельске — 5, Рубежном — 3, Лисичанске — 1. Амбулаторно лечатся 27: в Северодонецке — 15, Старобельском районе — 3, Станично-Луганском — 2, Попаснянском — 2, Новоайдарском — 2, Сватовском — 1, Кременском — 1, Лисичанске — 1.
Из общего количества заболевших детей до 17 лет — 13 человек.
Самому младшему больному — 3 года. Самому старшему больному — 92 года.
Жданов отметил, что количество случаев заболевания COVID-19 в области стремительно растет. Также он порекомендовал по возможности воздержаться от путешествий в регионы, которые определены красным уровнем опасности. Новости Региона - Сегодня, 19:00 183
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