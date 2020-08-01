При открытии КПВВ в Золотом и Счастье нужно учесть опыт Станицы Луганской, — правозащитник





«Я искренне надеюсь что ответственные службы и предприятия успеют подготовить КПВВ и близ лежащие населенные пункты в срок. В противном случае мы будем иметь хаос который мы наблюдали с 2015 по 2018 года в Станице Луганской, когда населенный пункт оказался не готов к огромному наплыву людей. Его инфраструктура не позволяла обслуживать приезжающих. Ответственные лица должны учесть инфраструктурную составляющую (ЦПАУ, банки, социальные службы и др). Создать дополнительные рабочие места, увеличить бригады следящие за чистотой населенных пунктов и безопасностью населения. Человек пересекающий КПВВ не должен стоять часовые очереди за необходимыми услугами и не должен ущемлять местное население», — сказал Денис Шахбазьян. Мнение - Сегодня, 18:05 382 К открытию новых КПВВ на Луганщине следует привести в порядок инфраструктуру, заявил правозащитник Денис Шахбазьян в комментарии изданию «Трибун» .«Я искренне надеюсь что ответственные службы и предприятия успеют подготовить КПВВ и близ лежащие населенные пункты в срок. В противном случае мы будем иметь хаос который мы наблюдали с 2015 по 2018 года в Станице Луганской, когда населенный пункт оказался не готов к огромному наплыву людей. Его инфраструктура не позволяла обслуживать приезжающих. Ответственные лица должны учесть инфраструктурную составляющую (ЦПАУ, банки, социальные службы и др). Создать дополнительные рабочие места, увеличить бригады следящие за чистотой населенных пунктов и безопасностью населения. Человек пересекающий КПВВ не должен стоять часовые очереди за необходимыми услугами и не должен ущемлять местное население», — сказал Денис Шахбазьян. Мнение - Сегодня, 18:05 382

Метки: {keywords}