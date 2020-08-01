Синоптики прогнозируют днем 12 августа в ЛНР до 28 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 12 августа будет колебаться от 12 градусов тепла ночью до 28 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 11 августа до 21.00 12 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 12 августа метеорологи отмечали в 1975 году – плюс 8,3 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 42 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 12 августа – 04:36, время захода – 20:19. Продолжительность светового дня составит 15 часов 43 минуты.

По предварительному прогнозу, 13-14 августа влияние на территорию Республики холодной воздушной массы обусловит облачную с прояснениями погоду с постепенным понижением температурного фона на 4-6 градусов.

11 августа — Луганск