Литва, Польша и Украина, как известно, образовали геополитический «тройничок» под названием «Люблинский треугольник». Почти любовный, но есть нюансы. Это безобидное, на первый взгляд, образование пытается стать инструментом внешнего управления интересными «майданными» процессами в Белоруссии. И именно в Литву мужественно убежала «безусловно избранный президент сябров» Светлана Тихановская.Там её научат правильно рассказывать о европейских перспективах Белоруссии, пенсиях по 500 евро и прочей лабуде, которую прекрасно вешал украинцам на уши Сеня Яценюк. Оказалось, что «лидер» белорусского протестного движения от испуга забилась в какой-то погреб, поскольку ожидала неминуемой расправы со стороны диктатора Лукашенко. Кстати, по версии украинского журналиста Гордона (первая буква, если не ошибаюсь, «Г»), бацька уже улетел спецрейсом в Турцию. Скоро появится информация о «КамАЗах», загруженных доверху долларами, которые прорываются через украинскую границу. Ведь Псковская дивизия уже активно метелит демонстрантов в Минске, так почему не появляются «КамАЗы»? Вопрос, как вы понимаете, сугубо риторический.Но вернёмся к «треугольнику». Администрация литовского президента сообщает, что Тихановская чувствует себя очень хорошо, отдыхает, кушает и даже ходит в туалет. Её вывезли из страны белорусские власти вместе с начальником предвыборного штаба Марией Мороз, поскольку есть подозрения о принесении Светы в жертву Молоху белорусского майдана.Одновременно с появлением в Литве Тихановской появилось и заявление министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины насчёт «глубокой обеспокоенности эскалацией ситуации после президентских выборов». Оказывается, бить майданщиков нельзя, поскольку это мирные демонстранты, а всех задержанных «активистов» следует немедленно выпустить.Посмотрел видео Тихановской, сделанное уже в Литве. Понимаю озабоченность сценаристов переворота, поскольку она оказалось неготовой к возложенной на неё «исторической миссии». Рыдает, просит прощения, призывает беречь здоровье и помнить о детях. Случайный человек, попавший в мощный политический замес. На её фоне наши лидеры «майдана» смотрятся настоящими «героями». Помните Сеню? «Куля в лоб, так куля в лоб».Но процесс уже запущен, «тройничок» создан, и придётся Свете работать «на удалёнке». Это вынужденная новация межконтинентальной «соросни», которая, встретив мощное сопротивление Лукашенко, вынуждена развивать протест в турборежиме. Поскольку вторые сутки не удаётся получить стационарную площадку для майдана для демонстрации «мирного лица протестного движения», то вводят план «Б».Опять ничего нового — «белорусская сотня». Первый уже пошёл. По официальной версии, погиб от взрыва самодельного устройства. Потом, вне всякого сомнения, окажется, что его убила пуля из снайперской винтовки, которая принадлежит военнослужащему Псковской дивизии. Вот далась им именно эта дивизия... Других спецподразделений РФ им мало? Могли бы уже рассказать о бурятском спецназе, который прославился во время «атомных боёв» за аэропорт Донецка. Никакой фантазии.Замес планируется жёсткий, в стилистике финала «революции достоинства». Протестующие уже на второй день вооружились «коктейлями Молотова», жгут шины, используют пиротехнику. Приходится на ходу менять исходные установки. Это означает лишь одно: жертв может быть очень много. Некогда демонстрировать кружевное бельё, играть на пианино этюды, мать его, Шопена и проводить концерты революционных поп-исполнителей. Не успевают. Заявление Госдепа по поводу событий в Минске однозначно: они не признают выборы, требуют «справедливого результата» и фактически угрожают РБ международной изоляцией.Литва, Польша и Украина назначены в первый эшелон стран, принимающих участие в организации полноценного государственного переворота. Ещё есть Эстония, но там ребята настолько медленные, что даже готовый текст «возмущённого заявления» публикуют с опозданием в сутки.Вчера в Киеве радикалы устроили перфоманс возле посольства Белоруссии. Ничего особенного, однако уже готовится «десант патриотов» из эсбеушных и аваковских группировок для «помощи братскому народу». Это исполнители заказа на «небесную сотню». Механизм майданов стандартный. Необходима сакральная подпитка протестов. Чтобы деморализованные и находящиеся в стопоре белорусы повторно проголосовали за нужного авторам переворота президента. Возможно, это будет Тихановская. Или же её разменяют на другую фигуру.Польский президент Анджей Дуда уже рассыпается в комплиментах по поводу «мужества белорусских активистов, отстаивающих интересы демократии и свободы». Примерно так же восхищался «самоотверженностью защитников киевского майдана» премьер-министр Польши Дональд Туск. Потом Пашинский завёз на майдан снайперские винтовки, Парубий раздал их «правосекам», грузинам, и началось...Но не буду завершать на мрачной ноте. По ходу, до Тихановской дошло, какую именно участь для неё готовили. Пробрало. Один из возможных вариантов развития сюжета сорван. Появился следующий. Украина под боком. Она теперь одна из основных площадок для вмешательства Штатов в белорусские события. Не следует об этом забывать.Александр Зубченко