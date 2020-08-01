Когда депутаты и судьи признают, что Украина лишена суверенитета...

На Украине хорошо изучили роман Джорджа Оруэлла «1984» и многое оттуда взяли на вооружение. Это понимаешь после ознакомления с внесенным на днях в Раду законопроектом фракции «Европейская солидарность» Порошенко, в котором предлагается сажать на 5 лет в тюрьму за публичные заявления о принадлежности территории Украины или её части другому государству или за публичное отрицание суверенитета страны.Законопроект от Порошенко появился после того, как депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин, выступая в Раде, заявил, что у Украины «нет суверенитета». Как точно определил О. Волошин, страна, «где все попрошайничают, отдана под внешнее управление», за что националисты облили его зеленкой.Как тут не вспомнить скандальные плёнки Деркача, где Порошенко встаёт в позу «чего изволите», демонстрируя тотальную зависимость Украины от заокеанских хозяев. В той же Америке за такую сдачу государственных интересов упекли бы за решетку лет на тридцать. Однако это Украина. Поэтому Порошенко предлагает отправлять на тюремные нары не таких, как он, а тех, кто открывает глаза обществу на сдачу государственного суверенитета.У Порошенко явно подгорает. Его бывший соратник Давид Жвания недавно разоткровенничался. Заявил, что «рейтинг Зеленского падает и к власти снова рвётся Порошенко со своим окружением», которые были ядром ОПГ, затеявшей майдан «исключительно ради захвата власти и личного обогащения». Как говорит Жвания, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов, взяв на себя обязательства перед ними, которые и отработал. По словам Жвании, «Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно $3 млрд. 400 млн.», которые вывел в офшоры.А главное, о чём сказал Жвания, – это обязательство Порошенко «включить иностранных агентов во власть» в обмен на поддержку Демократической партии США. Часть иностранной резидентуры – «соросята», которые «получают плату за продвижение иностранных интересов под видом грантовой помощи». Украина сама оплачивает подрывную работу агентов, «для этого специально созданы должности, на которых ничего не нужно делать, но где платят огромные деньги».Зеленский страну от западной агентуры не избавил; его реформы сводятся к одному – «подчинить все в Украине иностранным структурам».Признания Жвании подтверждают слова Волошина. Заместитель гендиректора Института национальнойМ† стратегии Александр Костин заметил по этому поводу, что внешний контроль над Украиной – это не отдельные люди, а ряд институтов: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, судебная система, закон о Национальном банке.Результаты внешнего управления Украиной бьют в глаза. Совет адвокатов Украины (САУ) принял недавно обращения в украинские органы власти, в Генеральную Ассамблею ООН и Парламентскую ассамблею Совета Европы из-за притеснений и преследований адвокатов. По словам главы САУ Лидии Изовитовой, Генпрокуратура и Госбюро расследований (ГБР) не признают права адвокатов на защиту клиентов. Национальное антикоррупционное бюро открывает уголовные производства против защитников, отождествляя их с клиентами. Защищаешь подсудимого – садись в тюрьму. Антикоррупционный суд угрожает обвиняемым, заставляя их отказываться от услуг защитников, которые не нравятся судьям. САУ утверждает, что на Украине систематически нарушается ст. 17 Европейской конвенции по правам человека.Несмотря на то, что Киев под страхом уголовной ответственности требует молчать о потере независимости страны, шила в мешке не утаишь. Судьи Окружного административного суда Киева написали открытое обращение к Зеленскому, в котором указали, что «силы, которые финансируются и направляются из-за границы, откровенно давят на общество и государственные органы, требуя лишь одного – назначения иностранцев, чтобы управлять украинскими судьями и судами». Судья Окружного административного суда Киева Павел Вовк прямо заявил, что иностранные агенты по заказу других стран захватывают судебную власть на Украине.А что Зеленский? В июле он направил в Раду неотложный законопроект, согласно которому в Высшем совете правосудия (ВСП), ответственном за подбор судей, следует учредить конкурсную комиссию, в состав которой должны войти три человека от Совета судей Украины и столько же… международных экспертов от иностранных организаций, оказывающих Украине техническую помощь. Это не первая его попытка пропихнуть в ВСП иностранцев, предыдущий аналогичный закон в марте забраковал Конституционный суд.При этом уже отлично известны требования МВФ, которыми был нарушен суверенитет Украины. А что касается судов, то их хотят, по словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, «превратить в объекты, к которым приставят западных смотрящих».Так что распространённое отрицание здравомыслящими гражданами Украины суверенитета Украины не прекратят и попытки ввести наказание за это в виде пяти лет тюрьмы.Владимир Поймано