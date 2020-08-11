Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.08.2020

«В 18:30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от Марьинки к Донецку (поселок шахты «Трудовская»), выпущено две гранаты из АГС (автоматический гранатомет – прим. ред.)», – сказано в сообщении.

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