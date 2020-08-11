Белорусам от жителя Донбасса

Осень в Белоруссии может быть жаркой. Не трудно догадаться, к чему там идет дело. Интернет кишит фотографиями «злобных» белорусских силовиков и окровавленных лиц «мирных» демонстрантов. Европа негодует, требуя не оказывать сопротивления радикалам, а оппозиция обещает затяжные протесты, пока не состоится «передача власти». До боли знакомая ситуация…Хотите как на Украине? Эти слова уже стали интернет-мемом. Разного рода оппозиционеры, в частности, российские, используют их в саркастическом и насмешливом ключе. Другие говорят: «Да, а чего там такого?» Такие люди либо не понимают украинских реалий, либо самым наглым образом лгут вам в лицо.Я хорошо помню, как на Украине затевался Евромайдан. Отовсюду звучали лозунги о борьбе с коррупцией и светлом будущем в ЕС. В то время я был студентом-второкурсником, и политика меня мало интересовала. Тем не менее, я видел, как творившееся в Киеве безумие накладывало отпечаток на быт даже за сотни километров от эпицентра событий. Одни любили яростно спорить о том, кто же прав. Другие предприимчиво рассуждали, как можно срубить пару сотен, поскакав часик на столичной площади. Но никто и представить себе не мог, чем все обернется.Как на Украине – это не демократия, когда народ отстоял в ходе протестов свои законные интересы. Майданные скакуны были жалкими пешками, которыми без раздумий пожертвовали. Но ради чего? Ради высшей цели? Нет! Просто, чтобы кучка амбициозных и не в меру одиозных личностей получила доступ к власти и распилу денег.Как на Украине – это не сменяемость власти. Кто-то практически испытывает экстаз от сего понятия. Но что такое украинская смена власти? Многое ли поменялось с приходом Зеленского? Отправил ли он в места не столь отдаленные своих предшественников, которые нагло наживались на украинцах? Ответы на эти вопросы удручают, ведь украинская смена власти — это даже не ротация олигархов с целью самообогащения. Они неплохо сосуществуют в одной среде. Президентское кресло для них – ресурс. Получил его – можешь пилить больше, нет – довольствуйся малым. И в то же время никто не способен реально что-то изменить в стране, ведь политический курс диктуется свыше.Как на Украине – это война. Я никогда не забуду один день из своего студенчества, когда на первой паре мы писали практическую работу, а в соседнем городе учебные заведения в срочном порядке эвакуировали из-за угрозы боевых действий.Тогда, шесть лет назад, даже звучавшие отовсюду слухи о том, что в нашем направлении движутся танки, воспринимались весьма тревожно. Сейчас же для жителя Донбасса раскаты обстрелов стали привычным делом. Нет ничего необычного в том, чтобы проснуться посреди ночи от дрожащих из-за прилетов окон. Поначалу в такие моменты думаешь о том, чтобы собирать документы и вещи первой необходимости. Со временем такие мысли уже не посещают — ты просто пытаешься заснуть под гул артиллерии и засыпаешь.И здесь важно сказать следующее: мне нравилась «дореволюционная» Украина. Многие современные политики успели переобуться, игнорируя свое украинское прошлое. Я же, хоть никогда не причислял себя к патриотам, не боюсь сказать того, что Украина была хорошей страной. Пускай и не долго. Несмотря на всю критику в адрес «проффесора» Януковича, жизнь тогда шла своим чередом, а впереди виднелись какие-то реальные перспективы. Языковой вопрос не подрывал пятые точки отдельных личностей, отправляя их в стратосферу. Хотя в быту я всегда пользовался русским, украинский я знал также хорошо. Заполнить документы или же посмотреть фильм в кинотеатре на «мове» не было проблемой. Более того, даже во время пары туристических поездок во Львов русский язык не превращал тебя во врага народа. Русскую речь можно было услышать и от местных.Майдан уничтожил это. То, что в Киеве лицемерно называют «революцией достоинства» и последовавшие за этим события навсегда изменили мое отношение к стране, которую когда-то я считал своей. Теперь я чувствую к ней лишь презрение. Когда-то я спокойно читал книги на украинском, но сейчас «мова» вызывает раздражение даже в пятисекундной рекламе на YouTube.Сейчас я гражданин Луганской Народной Республики как и сотни тысяч моих соотечественников. Никто из нас не был предателем в 2014 году. Это Украина предала нас. Постмайданная Украина. Многие маленькие жители ЛНР даже не родились в тот момент, когда состоялся референдум, но карателям безразлично, на чьи головы падают их снаряды.Именно поэтому сейчас я обращаюсь к гражданам Белоруссии. Я не берусь утверждать, что цветная революция в Минске возымеет те же ужасающие последствия, что на Украине. Но готовы ли вы так же презирать свою страну через несколько лет? Уверен, найдется тот, кто скажет, что уже ее презирает. Таким могу сказать, что эти чувства вы будете вспоминать с приятной ностальгией и горьким осознанием необратимости. В конце концов, майданы вершатся не для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше и освободить «диктатуры». Глядя на мировые тенденции, становится ясно, что устроить в стране государственный переворот – несложная задача. Куда сложнее пожинать плоды. И пожинать их приходится народу.Евгений Гаман, 11.08.2020г.