Борис Бабин: Российский катер подошел к Бердянску, игнорируя украинские протесты

«Судно украинских пограничников BG 032 выявило подозрительные действия русских и предписало кораблю агрессора отойти от побережья со ссылками на акты Мининфраструктуры, ограничивающие маневрирования в двухмильной прибрежной зоне», — пишет «профессор».

«Поставка мин, высадка диверсантов, захват рыбаков при таких условиях и в дальнейшем будут осуществляться русскими на всей формально „подконтрольной“ нам акватории Азова. От Мариуполя до Стрелкового», — сокрушается Бабин.

«Так уничтожается государственность», — горюет бывший «постпред в Крыму».

11 августа в Азовском море катер погранслужбы ФСБ вплотную подошел к берегу возле украинского города Бердянск, игнорируя протесты украинской стороны.О данном происшествии сообщил у себя на странице в Facebook бывший «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин, которого теперь называют «профессором кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета».Он уточнил, что «провокацию» совершил пограничный сторожевой корабль с бортовым номером 499-го проекта 10410 («Светлячок») из Керчи, который подошел вплотную к материковому берегу.Он обвинил киевских чиновников в том, что они до сих пор не инициировали разрыв соглашений о совместном использовании Азовского моря с Россией. Бабин утверждает, что причиной тому — «новые и новые бонусы от азовской рыбной мафии».Возможно, что данный инцидент даст повод для нового витка пропагандистской кампании о неминуемой военной агрессии России, которая в последнее время затихла.Ранее сообщалось, что по мнению главкома украинских ВМС Алексея Неижпапы, для решения всех задач на Черном море киевскому флоту достаточно иметь в своем составе восемь малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК).источник