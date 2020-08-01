Народная милиция ЛНР зафиксировала взрыв на позициях киевских силовиков

Представители Народной милиции ЛНР зафиксировали взрыв на позициях киевских силовиков в районе железнодорожной станции Кондрашевская Новая. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"За прошедшие сутки нашими наблюдателями в очередной раз зафиксирован взрыв на позициях 1-го батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в районе станции Кондрашевская Новая", - сказал он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики отметил, что киевские силовики, используя действующий режим прекращения огня, продолжают инженерные работы по оборудованию позиций с применением окопных зарядов.

"В целях исключения обвинений Народной милиции ЛНР сведения о подрывах в рамках координационного механизма переданы украинской стороне через представительство в (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) СЦКК", - добавил Осадчий.

Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР строго придерживались условий действующего перемирия и огонь не открывали.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

12 августа — Луганск