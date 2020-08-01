В Москве арестовали блогера по делу о получении доступа к гостайне
Мещанский суд Москвы принял решение отправить под стражу блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд, передает RT.
«Мещанским судом Москвы в отношении Пыжа избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказала собеседница.
Как указывает агентство, дело содержит гриф «секретно», поэтому публикация его материалов запрещена.
Отмечается, что блогер известен своими репортажами с заброшенных объектов.
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