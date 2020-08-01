В России выявили 5102 новых случая заражения коронавирусом

Фото: © РИА Новости / Григорий СысоевЗа сутки в 84 российских регионах выявили 5102 больных COVID-19, у 27,5 процента симптомы отсутствуют. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.Выздоровели 7123 человека, 129 скончались.На первом месте по приросту заразившихся — Москва (+689 случаев), за ней следуют Свердловская область (+167), Санкт-Петербург (+161), Подмосковье (+152), Ростовская (+127) и Нижегородская области (+124). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Северной Осетии и Чечне (по семь заболевших), в Еврейской АО (четверо) и Ненецком АО (один).Накануне сообщалось о 4945 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировали более 900 тысяч заразившихся коронавирусом, из них свыше 15,2 тысячи умерли, 710 тысяч с лишним вылечились.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается почти 20 миллионов больных COVID-19, около 735 тысяч из них погибли.Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия остается на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.