Вирус шпиономании

Передаётся ли шпиономания воздушно-капельным путём? Судя по всему, да. По европейским меркам расстояние между Прагой и Братиславой — чуть больше 300 км, это почти пешая прогулка. Две столицы, похоже, обменялись вирусом.Словакия высылает российских дипломатов по подозрению в шпионаже. А в июне в Чехии разгорелся скандал вокруг дикой истории о гражданине России с дипломатическим паспортом, который якобы ввёз в страну яд рицин. Этим веществом якобы он планировал отравить чешских чиновников, ответственных за снос памятника маршалу Коневу.В результате история оказалась полным, да ещё и идиотским вымыслом, что, в общем, вынужден был признать на своей пресс-конференции чешский премьер-министр Бабиш. Это было понятно с самого начала. Как можно было установить наличие рицина в багаже дипломата, а главное — впустить его в страну с таким экзотическим грузом? Бабиш сослался на донос, который якобы накатал другой сотрудник посольства на своего коллегу и отправил его спецслужбам Чехии. Такого не могло произойти по умолчанию, ибо это по российскому закону 275 статья УК РФ — государственная измена. Вероятность того, что понимающий это человек совершит деяние, за которое можно на долгие годы отправиться в места не столь отдалённые, полностью разрушит свою карьеру, сломает себе судьбу, не примерно, а с точностью до десятых долей процента равна нулю.Не успело отзвенеть эхо чешского скандала, как ему на смену подоспел словацкий. История такая же мутная, и очень похоже на то, что завершится она таким же образом. МИД Словакии не назвал причин высылки и никак не комментировал своего решения, однако словацкий портал Actuality сообщил, что трёх российских дипломатов подозревают в работе на разведку РФ под дипломатическим прикрытием.Связано это со старым делом. В 2019 году в Берлине был убит чеченский беженец Зелимхан Хангошвили, который, по словам российского президента Владимира Путина, причастен к взрыву в московском метро. Actuality пишет о том, что 39-летний сообщник убийцы Роман Давыдов въехал в Евросоюз по словацкой визе, выданной Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге. При этом для получения визы были предоставлены недостоверные данные, в том числе имя и адрес. Довольно сложно, исходя из имеющейся информации, понять, каким образом сотрудники российского посольства несут ответственность за въезд в Германию некоего гражданина со словацкой визой. Впрочем, в истории с рицином были ещё более фантастические допущения и обстоятельства.Вообще-то словакам стоило бы извлечь урок из опыта братской Чехии. Позорно лопнувшее дело о рицине стало свидетельством глубочайшего непрофессионализма чешских спецслужб. На очереди словацкий кейс.Вообще Словакия — это именно та страна, которая должна быть предметом самого активного шпионажа, поскольку она, я так полагаю, является европейским центром научно-технических достижений во всех сферах: ядерного и других видов вооружений, космических исследований и прочего.Что касается истории с Хангошвили, то пока там есть только обвинения, но нет приговора и доказательств причастности к его убийству российских спецслужб. Принцип презумпции невиновности европейские государства почему-то не считают нужным соблюдать, когда речь заходит о России. Им и так всё ясно: Россия шпионит и посылает своих агентов по всему миру, чтобы они кого-нибудь убили.По обязательным дипломатическим правилам ответ будет. Об этом сказал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, «безусловно, подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных ответных мерах: принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике». Ничего хорошего во всём этом нет. У Праги с Москвой из-за сноса памятника Коневу отношения испорчены очень серьёзно. С Братиславой подобных проблем вроде бы не было, хотя два года назад словацкие власти уже высылали российского дипломата по тем же причинам, что и сейчас. Может быть, стоит чуть-чуть остыть и постоять в стороне от модного, но абсолютно непродуктивного европейского тренда обвинять Россию во всех смертных грехах и жить бесплодными страхами перед якобы исходящими от неё угрозами.Андрей Бабицкий, RT