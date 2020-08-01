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Мелким предпринимателям Луганской области предлагают 1000 долларов, если они пострадали от карантина

robot Сегодня, 19:4533Новости
Мелким предпринимателям Луганской области предлагают 1000 долларов, если они пострадали от карантина
DRC-DDG предлагает $1000 микробизнесам и самозанятым лицам, которые пострадали из-за карантина
Датский Совет по беженцам — Датская Группа по разминированию (DRC-DDG) открыла новый грантовый конкурс. До $1000 поддержки могут получить микробизнесы и самозанятые лица в Луганской и Донецкой областях.
Как сообщает пресс-служба DRC-DDG, организация предлагает помощь тем, чья экономическая активность пострадала или была остановлена из-за эпидемиологической ситуации в стране (распространение коронавируса COVID-19 и введение карантинных ограничений). Грант должен помочь участникам адаптировать существующую бизнес-деятельность к новым условиям.
Участниками могут быть внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а также местные жители, зарегистрированные и проживающие в Донецкой и Луганской областях. Ознакомиться с подробными условиями программы и отправить заявку на участие можно по ссылке.
Помощь предоставляется в рамках «Программы экономического развития Восточной Украины», которую поддерживает Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) и правительство Великобритании (DFID).
Напомним, Датский Совет по беженцам — Датская Группа по разминированию — это неправительственная общественная организация, которая ставит целью предоставление защиты пострадавшим от конфликта, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а также помощь в поиске долгосрочных решений проблем ВПЛ. DRC-DDG возобновила такую ??работу в Украине в 2014 году.
Новости Региона - Сегодня, 19:40 23

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