В Луганской облгосадминистрации ввели карантин в связи с «вспышкой заболевания COVID-19»





Как пишут журналисты издания «Новости Донбасса«, в пресс-службе ЛОГА им пояснили, что документ был подписан исполняющей обязанности председателя ОГА Наталией Романенко, так как глава администрации Сергей Гайдай находится в отпуске.



Ограничительные меры объясняются тем, что в здании ОГА были зарегистрированы «случаи заболевания». Кто именно заболел и количество таких случаев в документе не уточняется.



В пресс-службе ЛугОГА «НД» отметили, что диагноз COVID-19 подтвержден у одного из чиновников.



В частности, главой области предписано на две недели ограничить доступ посторонних лиц в здание. Также вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов. Указанные мероприятия будут проводиться режиме телефонных или видеоконференций.



Ежедневно в начале и середине рабочего дня будет проводиться температурный скрининг работников облгоадминистрации, а также опрос о состоянии их здорвья. Также запланирована дезинфекция помещений.



По возможности, работники будут переведены на удаленный режим работы.

С начала пандемии в Луганской области, без учета неподконтрольной территории, коронавирус выявили у 167 человек. Из них выздоровели — 118, один человек умер. Новости Региона - Сегодня, 19:25 143 В здании Луганской облгосадминистрации, которое находится в Северодонецке, на 14 дней введенные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распоряжении на сайте ОГА.Как пишут журналисты издания «Новости Донбасса«, в пресс-службе ЛОГА им пояснили, что документ был подписан исполняющей обязанности председателя ОГА Наталией Романенко, так как глава администрации Сергей Гайдай находится в отпуске.Ограничительные меры объясняются тем, что в здании ОГА были зарегистрированы «случаи заболевания». Кто именно заболел и количество таких случаев в документе не уточняется.В пресс-службе ЛугОГА «НД» отметили, что диагноз COVID-19 подтвержден у одного из чиновников.В частности, главой области предписано на две недели ограничить доступ посторонних лиц в здание. Также вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, совещаний, заседаний коллегиальных и совещательных органов. Указанные мероприятия будут проводиться режиме телефонных или видеоконференций.Ежедневно в начале и середине рабочего дня будет проводиться температурный скрининг работников облгоадминистрации, а также опрос о состоянии их здорвья. Также запланирована дезинфекция помещений.По возможности, работники будут переведены на удаленный режим работы.С начала пандемии в Луганской области, без учета неподконтрольной территории, коронавирус выявили у 167 человек. Из них выздоровели — 118, один человек умер. Новости Региона - Сегодня, 19:25 143

Метки: {keywords}