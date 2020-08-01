Синоптики прогнозируют днем 13 августа в ЛНР до 26 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 13 августа будет колебаться от 10 градусов тепла ночью до 26 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 12 августа до 21:00 13 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков; ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 22-24 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 13 августа метеорологи отмечали в 1933 году – плюс 7,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 37,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 13 августа – 04:37, время захода – 20:17. Продолжительность светового дня составит 15 часов 20 минут.

По предварительному прогнозу, 14-15 августа ожидается умеренно теплая погода, преимущественно без осадков.

12 августа — Луганск