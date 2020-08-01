Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27», — приводит сообщение РИА Новости.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА НовостиРоссийский истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем, сообщает Национальный центр управления обороной, передает RT.Позднее воздушные цели идентифицировали как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon американских ВМС.Нарушения госграницы не допущено, после разворота американских самолётов от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Там также отметили, что полёт российского истребителя осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.10 августа Су-27 перехватил два самолёта ВВС США над Чёрным морем.9 августа Су-27 был поднят для перехвата самолёта радиотехнической разведки ВМС США над Чёрным морем.