На КПВВ «Станица Луганская» у женщины, направляющейся в Луганск, отобрали мобильные телефоны



Партию товаров, которые незаконно пыталась переместить через линию разграничения гражданка Украины, обнаружили пограничники Луганского отряда.

Женщина направлялась на временно оккупированную территории вчера через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская». Во время проверки пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы обнаружили пакеты с мобильными телефонами в количестве 99 штук.

В отношении гражданки составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения ООС». Телефоны изъяты в установленном порядке. Общая сумма оценки гаджетов составила более 400 тысяч гривен.

Новости Региона - Сегодня, 20:32 450 Пограничники обнаружили гаджеты на более чем 400 тысяч гривен в КПВВ «Станица Луганская», передает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.Партию товаров, которые незаконно пыталась переместить через линию разграничения гражданка Украины, обнаружили пограничники Луганского отряда.Женщина направлялась на временно оккупированную территории вчера через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская». Во время проверки пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы обнаружили пакеты с мобильными телефонами в количестве 99 штук.В отношении гражданки составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения ООС». Телефоны изъяты в установленном порядке. Общая сумма оценки гаджетов составила более 400 тысяч гривен.Новости Региона - Сегодня, 20:32 450

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