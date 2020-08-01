Завтра в Луганске до 26 градусов тепла, без существенных осадков, порывистый ветер



Об этом сообщил Луганский Центр гидрометеорологии.

«С 21:00 12 августа до 21:00 13 августа на территории региона ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков; ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем — 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 22-24 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 13 августа метеорологи отмечали в 1933 году — плюс 7,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 37,6 градуса.

Время восхода солнца в Луганске 13 августа — 04:37, время захода — 20:17. Продолжительность светового дня составит 15 часов 20 минут.

По предварительному прогнозу, 14-15 августа ожидается умеренно теплая погода, преимущественно без осадков.

Погода в Луганске - Сегодня, 21:55 53 Температура воздуха в регионе 13 августа будет колебаться от 10 градусов тепла ночью до 26 градусов выше нуля днем.Об этом сообщил Луганский Центр гидрометеорологии.«С 21:00 12 августа до 21:00 13 августа на территории региона ожидается переменная облачность, ночью местами слабый кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков; ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем — 23-25 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 22-24 градуса выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 13 августа метеорологи отмечали в 1933 году — плюс 7,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2010 году и составляла плюс 37,6 градуса.Время восхода солнца в Луганске 13 августа — 04:37, время захода — 20:17. Продолжительность светового дня составит 15 часов 20 минут.По предварительному прогнозу, 14-15 августа ожидается умеренно теплая погода, преимущественно без осадков.Погода в Луганске - Сегодня, 21:55 53

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