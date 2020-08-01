Уполномоченный по правам человека Денисова требует доказательств, почему опасно проводить выборы в Луганской области

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю ЦИК Олегу Диденко с требованием объяснить решение не проводить местные выборы в некоторых общинах Луганской и Донецкой области. Она требует доказательств, свидетельствующих о том, что выборы там опасно организовывать.Информацию об этом Денисова обнародовала на своей странице в Фейсбук.«Осуществляя парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека, в том числе и избирательных прав граждан, и учитывая заявления общественных организаций по ограничению прав граждан Украины на участие в местных выборах, которые состоятся 25 октября, обратилась к председателю ЦИК Олегу Диденко», — пишет Денисова.По ее словам, обеспокоенность вызывает принятое Центральной избирательной комиссией постановление №161 «О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020» от 8 августа 2020 года.Как известно, ЦИК отменила проведение выборов на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.«Срочно требую от главы Центрвиборчкома предоставить мне копии заключений Донецкой и Луганской областных государственных администраций — областных военно-гражданских администраций, копии других документов, на основании которых принято указанное постановление Центральной избирательной комиссии «, — настаивает Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.Она также напоминает, что действует в соответствии с пунктами пять и шесть ст.13 ЗУ «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека». Это дает право Уполномоченному требовать и знакомиться с документами, в том числе содержащими информацию с ограниченным доступом.Новости Украины - Сегодня, 21:34 124