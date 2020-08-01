В Минске ОМОН открыл огонь по людям, кричавшим с балконов протестующим

"К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей", — сообщило агентство.

Фото: ReutersОМОН в Минске начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим. Об этом сообщил Sputnik Беларусь, передает РИА Новости.Инцидент произошел на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка".