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В Минске ОМОН открыл огонь по людям, кричавшим с балконов протестующим

root Вчера, 22:3052Новости
В Минске ОМОН открыл огонь по людям, кричавшим с балконов протестующим
Фото: Reuters
ОМОН в Минске начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим. Об этом сообщил Sputnik Беларусь, передает РИА Новости.
Инцидент произошел на проспекте Дзержинского возле станции метро "Грушевка".
"К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по "координаторам" несколько раз выстрелили из помповых ружей", — сообщило агентство.

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