Что изменилось на КПВВ «Станица Луганская» с начала недели: новые требования, новые услуги





О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» в течение недели рассказали мониторы БФ «Право на защиту».



Так, КПВВ работает в обычном режиме — с 8:00 до 20:00.



В ночь на 10 августа 10 человек ночевали под навесом и не могли попасть в Луганск из-за проблем с пропиской. Люди имели подтверждающую справку из ЖЭКа на НПУТ, но на ней не было печати РОВД (со слов людей, раньше она была не нужна).



На КПВВ «Станица Луганская» (на «нуле» и на входе) заработал бесплатный Wi-Fi, это значительно облегчает установку приложения «Дій вдома». Однако, при использовании сети большим количеством людей, возникают проблемы с соединением.



На КПВВ установили вагончик, где люди могут пройти тестирование на коронавирус и получить результат за 48 часов. На следующий день у вагончика установили две палатки для сдачи теста. Прием осуществляют с 7:00 до 18:00.



У вагончика Международного Комитета Красного Креста в ночь на 11 августа ночевали 9 человек, 5 из них — повторно.



В течение минувшего дня, 12 августа, из-за отключения электроэнергии не работал бесплатный Wi-Fi. Для установки программы «Дій вдома» люди использовали мобильный интернет. Вагончик для забора анализов на СOVID-19 в течение дня работал с помощью генератора, так же как и КПВВ.



Отмечается, что приложение «Дій вдома» в основном работало, но случались неисправности: не приходили смс-сообщения, исчерпывались попытки, возникала потребность удалить приложение и установить заново. Новости Региона - Сегодня, 12:00 186 В начале недели на КПВВ Донбасса не обходилось без проблем. Масштабных сбоев в работе приложения «Дій вдома» не было, но возникали неисправности с установкой программы на мобильные телефоны нового поколения. Об этом пишет «Трибун».О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» в течение недели рассказали мониторы БФ «Право на защиту».Так, КПВВ работает в обычном режиме — с 8:00 до 20:00.В ночь на 10 августа 10 человек ночевали под навесом и не могли попасть в Луганск из-за проблем с пропиской. Люди имели подтверждающую справку из ЖЭКа на НПУТ, но на ней не было печати РОВД (со слов людей, раньше она была не нужна).На КПВВ «Станица Луганская» (на «нуле» и на входе) заработал бесплатный Wi-Fi, это значительно облегчает установку приложения «Дій вдома». Однако, при использовании сети большим количеством людей, возникают проблемы с соединением.На КПВВ установили вагончик, где люди могут пройти тестирование на коронавирус и получить результат за 48 часов. На следующий день у вагончика установили две палатки для сдачи теста. Прием осуществляют с 7:00 до 18:00.У вагончика Международного Комитета Красного Креста в ночь на 11 августа ночевали 9 человек, 5 из них — повторно.В течение минувшего дня, 12 августа, из-за отключения электроэнергии не работал бесплатный Wi-Fi. Для установки программы «Дій вдома» люди использовали мобильный интернет. Вагончик для забора анализов на СOVID-19 в течение дня работал с помощью генератора, так же как и КПВВ.Отмечается, что приложение «Дій вдома» в основном работало, но случались неисправности: не приходили смс-сообщения, исчерпывались попытки, возникала потребность удалить приложение и установить заново. Новости Региона - Сегодня, 12:00 186

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