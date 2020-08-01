ЛЦНТ приглашает жителей Республики на открытие выставки работ мастеров клуба "Левша"

Луганский центр народного творчества (ЛЦНТ) приглашает жителей Республики 14 августа на открытие выставки работ мастеров филиала народного клуба "Левша" из Свердловского района. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.

"14 августа в 11:00 в помещении Луганского центра народного творчества состоится открытие персональной выставки "Это мой мир", где будут представлены работы мастеров клуба "Тонус" - филиала народного клуба "Левша" в Свердловском районе - Любови Бондаренко и Надежды Викснэ", – говорится в сообщении.

В ЛЦНТ уточнили, что на выставке будут экспонироваться работы мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства, выполненные в техниках вышивки, точечной росписи по стеклу и интерьерной куклы.

"Все желающие могут посетить выставку "Это мой мир" с 14 августа по 14 сентября ежедневно с 9:00 до 16:00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Вход свободный", – проинформировали в учреждении культуры.

Луганский центр народного творчества располагается по адресу: Луганск, улица Ленина, 36.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0642) 93 16 15 и (0642) 93 74 28.

13 августа — Луганск