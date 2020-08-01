Коммунальщики ЛНР подготовили к зиме более 64% жилых домов и около 72% котельных – МинЖКХ

Коммунальные и теплоснабжающие предприятия подготовили к осенне-зимнему периоду более 64% жилых домов и около 72% котельных Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР по итогам заседания штаба по вопросам подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы, учреждений и организаций к работе в осенне-зимний период 2020-20221 годов.

"Согласно информации администраций городов и районов ЛНР, мероприятия по подготовке объектов жилищного фонда в целом по Республике выполнены на 64,3%. Так, на сегодняшний день все необходимые работы проведены на 5680 жилых домах", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наиболее высокий процент готовности показали коммунальщики Луганска, а в Кировске пока наименьшая готовность жилых домов к отопительному периоду.

"Готовность котельных, подающих тепло на объекты социальной сферы, составляет 71,6%. Из 564 котельных, которые в ходе подготовительных работ должны пройти остановочный ремонт, в настоящее время полностью готовы к эксплуатации 404. А в городах с централизованным теплоснабжением, таких как Луганск, Первомайск, Алчевск, Антрацит и Ровеньки, к началу работы полностью готова большая часть из 205 котельных, подающих теплоноситель на жилые дома", - добавили в Министерстве.

Кроме того, в ходе подготовки к отопительному периоду произведена ревизия и выполнен необходимый ремонт 394 980 погонных метров тепловых сетей, что составляет практически 70% от запланированного.

"В целом подготовка объектов жилищного фонда, социальной сферы и теплоснабжения ведется в плановом режиме с соблюдением всех требований, предъявляемых к качеству работ", - резюмировали коммунальщики.

В ходе совещания, в котором приняли участие представители администраций городов и районов ЛНР, министерств, ведомств, коммунальных организаций Республики, также были рассмотрены причины незначительного отставания от графиков выполнения отдельных видов работ, допущенного на некоторых административных территориях, и намечены пути его преодоления.

Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов Республики проработать дорожные карты реализации мероприятий государственных целевых программ, а также проконтролировать сроки и качество исполнения мероприятий по подготовке подведомственных объектов к отопительному сезону.

Ранее в МинЖКХ сообщали, что по состоянию на 8 июля коммунальные и теплоснабжающие предприятия подготовили к осенне-зимнему периоду более 40% жилых домов и около половины котельных Республики.

13 августа — Луганск