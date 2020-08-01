В СК Белоруссии рассказали о "координаторах" беспорядков

"Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили", — добавили в комитете.

Фото: ReutersСледственный комитет Белоруссии заявил, что массовые беспорядки в стране координировали специально обученные люди, которые "профессионально организовывали толпу" и призывали к активным действиям, передает РИА Новости.Сейчас ведомство устанавливает их личности и изучает записи с камер видеонаблюдения.Следователи обратились к очевидцам событий с просьбой сообщить в УСК по Минску, если у них есть видеозаписи, фотографии провокаторов и координаторов или другая важная для следствия информация."Только вместе мы сможем остановить массовые беспорядки, обеспечить безопасность каждого и вернуть спокойствие в родной стране", — заключили в СК.В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы демонстранты недовольны итогами прошедшего в воскресенье голосования, где, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны.