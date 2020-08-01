Сменяемость власти

Анализируя протесты, вспыхивающие с завидной регулярностью на территории государств постсоветского пространства, я заметил одну общую тенденцию. Практически повсюду протестующие выдвигают одно и то же требование. Они требуют сменяемости власти. Даже не конкретных реформ и мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, а просто сменяемости власти. Гражданам очень важно понимать, что избранный ими руководитель после истечения срока своих полномочий добровольно покинет свой пост, не опускаясь до злоупотреблений административным ресурсом и открытой узурпации власти.Но, как мы видим, практически каждый законно избранный президент постсоветских республик не спешит покидать насиженное место и делает все для того, чтобы его правление длилось как минимум до «гробовой доски». Народ же, бесконечно измученный необходимостью много лет подряд лицезреть с экрана телевизора одну и ту же физиономию, жаждет лишь одного – перемен.Не буду напоминать вам о том, что перемены бывают как к лучшему, так и к худшему. Явный тому пример – некогда братская нам Украина. Я лишь хочу задать вам один простой вопрос – вы серьезно говорите о сменяемости власти? Вы правда верите в то, что кто-то вот так вот запросто возьмет и уступит власть, со всеми предлагающимися к ней преференциями, непонятно кому? Вы верите, что этот непонятно кто, сегодня вопящий о необходимости сменяемости власти, покинет свой пост по факту окончания срока действия его полномочий и уйдет в тень, уступив место «более достойному»?Представьте себе весьма банальную ситуацию. Вы, мужчина лет так тридцати пяти, встречаете молодую, полную «ресурсов» девушку лет так двадцати, очаровываете ее и связываете узами законного брака. Живете с ней в свое удовольствие, эксплуатируя ее, под завистливые взгляды соседей разумеется, «в хвост и в гриву», иногда берете больше, чем даете, но при этом вас все устраивает. И вот, в определенный момент, лет так через пятнадцать данного «взаимовыгодного» союза, к вам приходят какие-то люди и на повышенных тонах объясняют вам, что вы должны отдать свою жену другому, так как подобное решение будет выгодным для всех. Представители свою реакцию на данное предложение? Это примерно то же самое, что и отдать власть в чужие руки.Друзья мои, всерьез рассуждающие о необходимости сменяемости власти! Хотите, я расскажу вам пару историй, которые наглядно доказывают, что нам не свойственно отдавать что-либо кому-либо, особенно если это касается власти. При сдаче одного дома в эксплуатацию, у меня в нем квартира, застройщик нам навязал свою управляющую компанию. Работают эти люди из рук вон плохо, штат сотрудников как таковой отсутствует, все вопросы «решает» директор. Но сменить управляющую компанию мы не можем уже три года. При этом уже несколько раз проводились собрания, реализовывалась процедура по переходу в другую управляющую компанию, но воз и ныне там. Просто данный человек, директор «управляйки» не хочет отдавать свою власть в другие руки. Соответственно, делает все для того, чтобы наши инициативы постоянно натыкались на какие-нибудь препоны. Вот расскажите ему о необходимости сменяемости власти. Уверен, что таких «управляек» хватает в каждом городе.Могу рассказать вам о десятках дачных кооперативов и садоводческих товариществ, которые имеют два, а то и три правления, каждое из которых считает себя легитимным и пытается руководить «вверенным» ему имуществом. Банальная ситуация. Часть кооператива или товарищества выбрали новое правление, все абсолютно законно, но старое правление отказывается слагать с себя полномочия, доказывая, что новое правление избрали незаконно. Расскажите им о необходимости сменяемости власти.Я просто хочу сказать вам о том, что подобное происходит сплошь и рядом. И дело не в том, что к власти приходят непорядочные люди. Нет. Дело в том, что мы сами такие. Ну нет у нас других людей! И выбираем мы себе подобных, а не каких-нибудь пришельцев с Марса. Просто задайте себе вопрос – кто из вас готов совершенно добровольно отдать что-либо ему принадлежащее, что-то весьма важное для него, просто потому, что владел этим довольно долго и теперь это хочет заполучить кто-то другой?В общем, я хочу сказать, что выходя на улицы в протестном порыве, не требуйте невозможного, не требуйте того, на что вы никогда бы не пошли сами. Говорите о реальных проблемах, требуйте решения конкретных ситуаций и говорите о необходимости проведения реформ, которые на ваш взгляд уже назрели и перезрели. Именно подобный подход может привести к тем самым переменам, которых вы так жаждите. А требование уступить кому-либо власть, отдать то, что человеку несказанно дорого без видимых на то причин, как правило подталкивает его к крайним, и не всегда оправданным мерам. Нечто подобное сегодня происходит в Белоруссии. Наблюдая за происходящим, я так и не понял, чем же недовольно местное население. Помимо того, что Лукашенко у власти уже 26 лет, других претензий к нему сегодня не озвучивается. Может быть стоит как-то конкретизировать свои претензии к руководству страны, которое по вашему мнению узурпировало власть? А то мне, россиянину, совершенно непонятно чем для Белоруссии будет лучше, чем Александр Лукашенко «жена блогера» Светлана Тихановская.Алексей Зотье